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Истории успеха

Наконец-то мы ушли на однозначные значения ставок по ипотеке

  • 04/01/2020, 09:21
Лубенец
Александр Лубенец, финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области:

— Главным экономическим событием 2019 года я бы назвал начало реализации программы реформирования строительной отрасли — переход на инвестиционное кредитование. Об этом долго говорили, мучительно подбирались к корректировкам, вносили их с боями, но система все-таки начала реализовываться. Не без недостатков, со скрипом, и уже понятно, что процесс становления будет идти минимум 2-3 года, так как, несмотря на очень долгое обсуждение, к запуску реформы никто оказался не готов. Задача очень масштабная и коснулась многих сегментов экономики. К примеру, она очень серьезно затронула интересы банковской системы. При этом выяснилось, что почти во всех кредитно-финансовых организациях, за исключением госбанков, потерян целый пласт квалифицированных специалистов, способных сопровождать инвестиционные проекты в строительстве. В итоге реформы идут со скрипом, но новая система инвестирования и продаж уже худо-бедно начала работать. Думаю, что все же реформа в строительной отрасли — это очень серьезный экономический сдвиг, который затрагивает интересы не только субъектов экономической деятельности, но и широких масс населения. Понятие «обманутый дольщик» при инвестиционном банковском кредитовании должно уйти в историю.

Застройщики сомневаются, что региону удастся исполнить нацпроект «Жилье»

Сейчас ощущается потребность в специалистах, экспертах, способных брать на сопровождение площадки застройщиков, чтобы «переводить» все процессы их взаимодействия в соответствии с требованиями банков и наоборот. Как я уже отмечал, у основной массы банков нет опыта в инвесткредитовании жилищного строительства от нуля до сдачи, и их также нужно консультировать, формировать специализированные подразделения или привлекать профильные структуры, которые обладают необходимыми компетенциями, могут оказывать консалтинговые услуги по этой тематике. Пытаюсь закрыть эту брешь, в том числе используя специалистов комплексного проектного института «Сибпроектэлектро». По большому счету сейчас не стоит проблема отсутствия денег и их цены для застройщиков. Через банки (особо я бы выделил специализированный Банк Дом.РФ) можно привлечь на территорию кредитные линии на десятки миллиардов рублей, при условии надлежащей подготовки документации застройщиками. И в этом им надо оказывать содействие.

В портфелях банков превалирует вторичка

Лично меня радует, что за 2019 год нам удалось снизить инфляцию. Наконец-то сбылась моя мечта — мы стабильно ушли на однозначные значения ставок по ипотеке. И даже есть ипотека под 1% годовых по договоренности банка и застройщика на конкретном объекте в Новосибирске. Условия ипотеки становятся инструментом решения демографических, социальных вопросов, стимулируют конкуренцию. Минус в том, что все это достигается путем низкой монетизации экономики. С одной стороны, денег много, но они не идут в экономику. Убийственные, на мой взгляд, цифры, которые звучат на всех уровнях власти: «1 трлн денег, выделенных из бюджета, не дошел до адресатов, не нашел применения!» Что бы там ни говорили специалисты, но мы не слышим — кто ответственен за недошедшие до адресатов деньги. Это выглядит очень печально и говорит об уровне и качестве стратегического планирования, о том, что эту систему нужно выстраивать не от выборов к выборам, а на долгие годы. Если в бюджете прописаны какие-то назначения, то они должны быть исполнены. Если сейчас финансирование идет через национальные проекты, то хотелось бы, чтобы за каждой строкой были прописаны конкретные люди, а по итогам исполнения задачи к ним применялись жесткие и решительные меры.

В целом же, думаю, учитывая приближающийся очередной избирательный цикл, можно прогнозировать, что деньги в экономику должны хлынуть с 2020 года. Надеюсь, что они не будут «осваиваться» по типу строительства космодрома Восточный, где количество украденных денег и возбужденных дел превысило все мыслимые представления.

ПАО Банк ВТБ

Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

Если говорить о тех проектах, которые веду я, то самым значимым в минувшем году считаю старт строительства логистического комплекса «Почты России» в Толмачево. Его проект готовил проектный институт «Сибпроектэлектро», заказчику мы его передали в начале 2019 года. Сейчас на объекте уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Надеюсь, что в 2020 году в Новосибирской области будет запущен один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Это даст возможность жителям Сибири заказывать через интернет на международных рынках любые вещи, что увеличит проникновение онлайн-торговли на рынок округа.

Золотые войны. Кому это нужно?

Мы продолжаем тему в сфере недропользования. Оправдались  прогнозы о резком росте цены. Добыча золота и увеличение золотовалютных запасов — крайне важная стратегическая задача для России. В сфере накопления золотых резервов в 2019 году началась настоящая гонка, и Россия вышла на первое место в мире. Пример нашей страны «заразил» европейцев, спровоцировал тренд на вывоз золотых резервов из Англии, где они хранились десятилетиями, на свои территории. Многие страны понимают, что использование доллара как политического инструмента создает угрозу для их политических и экономических систем. За последние 10 лет доля золота в резервах нашей страны выросла с 3,5% до 18,6%. В текущем году до минимума сократились вложения в американские облигации и доллар. И, несмотря на санкции, страна демонстрирует макроэкономическую стабильность. Это заразительный пример для других. Золото — защищенный высоколиквидный актив во все времена.

В 2019 году я разработал ряд предложений по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации. В частности, я предложил варианты восстановления площадок, где ранее безобразно велась разработка недр, чтобы исправить недостатки и создать условия для заработка жителям расположенных рядом населенных пунктов. С точки зрения бизнеса, добыча золота — это очень интересный вид деятельности, так как он нужен государству и здесь нет проблем со сбытом, а современная техника позволяет вести добычу достаточно эффективно и безопасно для экологии, повышая рекреационный потенциал территории при грамотной организации рекультивации. Кроме того, нужна система мер по защите прав инвесторов, страхованию рисков недропользователей, проведения землеустроительных работ. Реально обозначилась проблема экологического шантажа и рейдерства.

СО РАН развивает сотрудничество с АФК «Система»

СО РАН развивает сотрудничество с АФК «Система»

Если говорить о региональных бизнес-проектах, то с большим интересом я узнал о приходе в область в качестве стратегического инвестора радиотехнического кластера господина Евтушенкова. Хочу думать, что это даст надежду на развитие современных производств, сделает востребованным множество интересных наработок ученых СО РАН, профильных КБ. Будет весьма обидно, если в рамках принятой сейчас модели оптимизации снесут заводские корпуса и воздвигнут очередной жилмасив.

Очень интересным событием 2019 года считаю дискуссионный форум «Интеграционные концепции в Евразии: точка зрения Сибири» с участием дипломатических представителей стран Евросоюза, которая в течении 5 дней проходила в Новосибирске в мае. На ней рассматривались много интересных, злободневных вопросов: интеграционные процессы в евразийском и европейском пространстве, китайский «Шелковый путь», выборы в Европарламент, санкции…

Я всегда при общении с западными партнерами шутливо благодарю их за санкции, что их зачастую вводит в ступор. Санкции заставили нас переосмыслить многие подходы в различных сферах экономики, сельского хозяйства, финансов, системы управления. Мы постарались показать, несмотря на санкции, что европейский бизнес даже из такой далеко не самой дружественной к России страны, как Польша находит дорогу на наш рынок. Посещение новосибирского завода «Белла Сибирь», рассказ о планах развития и масштабирования производства — убедительно продемонстрировали потенциал сотрудничества.

Большой интерес у гостей форума вызвали презентации Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, посещение выставочного комплекса и встреча с руководством СО РАН, заинтересованные разговоры состоялись с представителями Общественной палаты области, студентами-международниками университетов города, депутатами заксобрания. Представители бизнеса обсуждали широкий спектр вопросов — от туризма и ресторанного обслуживания до вопросов таможенного регулирования и существующих барьеров.

Формат мероприятия, когда есть возможность общаться с дипломатами отдельных стран и дипломатами, работающими в представительстве ЕС в России, позволяет точней понять позиции отдельных стран и механизмы выработки и принятия решений в рамках ЕС.

Мне кажется, Новосибирск заслуживает и нуждается в активизации проведения регулярных международных форумов. Екатеринбург как-то побойчее выглядит. Понятно, что региональные чиновники без особого указания не рвутся выходить за рамки протокола в международных отношениях. Но методы «народной» дипломатии, как правило, позволяют снять очень много вопросов там, где их невозможно решить на государственном уровне. Это классика. Конечно, было бы неплохо продолжить этот проект, но сейчас я думаю над форматом его проведения, консультируюсь, в том числе на федеральном уровне с МИДовскими экспертами-международниками. В любом случае в следующем году мы продолжим приглашать в Новосибирск ведущих экспертов России и мира.

200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

Для развития подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве Общества налогоплательщиков и УФНС по Новосибирской области мы провели второй налоговый форум. Конец ноября — это время, когда уже можно подвести предварительные итоги года и понятны очертания бюджетов различного уровня на очередной период. В подготовке и проведении пленарного заседания и секций приняли участие руководители и специалисты УФНС и экономического блока правительства области, АИРа, МАРПа, представители бизнеса, финансовой, банковской сферы.

Состоялся большой заинтересованный разговор по различным темам: цифровизация, НДС, взаимоотношения с правоохранительной системой, предстоящее введение налога на самозанятых, налогообложение коммерческой недвижимости в городе Новосибирске и другие. Обсуждались и вносились конкретные предложения о необходимости кардинального упрощения документооборота, сокращения НДС, выстраивания мотивационной модели для стимулирования производства через льготу налога на прибыль, если он идет на покупку нового оборудования, совершенствования амортизационной политики. Налоговая нагрузка на доходы физлиц, малый бизнес у нас в стране разительно отличаются от ведущих экономик мира — Китай, Франция, Германия — где доход в месяц в рублевом эквиваленте от 32 до 50 тысяч рублей вообще не облагается налогом. При таких нормативах и российских зарплатах у нас более половины населения было бы освобождено от налога. Вероятно, пришло время вернуться к прогрессивной шкале налогообложения.

Фото: из личных архивов

 

 

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