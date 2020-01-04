Наконец-то мы ушли на однозначные значения ставок по ипотеке

— Главным экономическим событием 2019 года я бы назвал начало реализации программы реформирования строительной отрасли — переход на инвестиционное кредитование. Об этом долго говорили, мучительно подбирались к корректировкам, вносили их с боями, но система все-таки начала реализовываться. Не без недостатков, со скрипом, и уже понятно, что процесс становления будет идти минимум 2-3 года, так как, несмотря на очень долгое обсуждение, к запуску реформы никто оказался не готов. Задача очень масштабная и коснулась многих сегментов экономики. К примеру, она очень серьезно затронула интересы банковской системы. При этом выяснилось, что почти во всех кредитно-финансовых организациях, за исключением госбанков, потерян целый пласт квалифицированных специалистов, способных сопровождать инвестиционные проекты в строительстве. В итоге реформы идут со скрипом, но новая система инвестирования и продаж уже худо-бедно начала работать. Думаю, что все же реформа в строительной отрасли — это очень серьезный экономический сдвиг, который затрагивает интересы не только субъектов экономической деятельности, но и широких масс населения. Понятие «обманутый дольщик» при инвестиционном банковском кредитовании должно уйти в историю.
В целом же, думаю, учитывая приближающийся очередной избирательный цикл, можно прогнозировать, что деньги в экономику должны хлынуть с 2020 года. Надеюсь, что они не будут «осваиваться» по типу строительства космодрома Восточный, где количество украденных денег и возбужденных дел превысило все мыслимые представления.
В 2019 году я разработал ряд предложений по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации. В частности, я предложил варианты восстановления площадок, где ранее безобразно велась разработка недр, чтобы исправить недостатки и создать условия для заработка жителям расположенных рядом населенных пунктов. С точки зрения бизнеса, добыча золота — это очень интересный вид деятельности, так как он нужен государству и здесь нет проблем со сбытом, а современная техника позволяет вести добычу достаточно эффективно и безопасно для экологии, повышая рекреационный потенциал территории при грамотной организации рекультивации. Кроме того, нужна система мер по защите прав инвесторов, страхованию рисков недропользователей, проведения землеустроительных работ. Реально обозначилась проблема экологического шантажа и рейдерства.
Очень интересным событием 2019 года считаю дискуссионный форум «Интеграционные концепции в Евразии: точка зрения Сибири» с участием дипломатических представителей стран Евросоюза, которая в течении 5 дней проходила в Новосибирске в мае. На ней рассматривались много интересных, злободневных вопросов: интеграционные процессы в евразийском и европейском пространстве, китайский «Шелковый путь», выборы в Европарламент, санкции…
Я всегда при общении с западными партнерами шутливо благодарю их за санкции, что их зачастую вводит в ступор. Санкции заставили нас переосмыслить многие подходы в различных сферах экономики, сельского хозяйства, финансов, системы управления. Мы постарались показать, несмотря на санкции, что европейский бизнес даже из такой далеко не самой дружественной к России страны, как Польша находит дорогу на наш рынок. Посещение новосибирского завода «Белла Сибирь», рассказ о планах развития и масштабирования производства — убедительно продемонстрировали потенциал сотрудничества.
Большой интерес у гостей форума вызвали презентации Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, посещение выставочного комплекса и встреча с руководством СО РАН, заинтересованные разговоры состоялись с представителями Общественной палаты области, студентами-международниками университетов города, депутатами заксобрания. Представители бизнеса обсуждали широкий спектр вопросов — от туризма и ресторанного обслуживания до вопросов таможенного регулирования и существующих барьеров.
Формат мероприятия, когда есть возможность общаться с дипломатами отдельных стран и дипломатами, работающими в представительстве ЕС в России, позволяет точней понять позиции отдельных стран и механизмы выработки и принятия решений в рамках ЕС.
Мне кажется, Новосибирск заслуживает и нуждается в активизации проведения регулярных международных форумов. Екатеринбург как-то побойчее выглядит. Понятно, что региональные чиновники без особого указания не рвутся выходить за рамки протокола в международных отношениях. Но методы «народной» дипломатии, как правило, позволяют снять очень много вопросов там, где их невозможно решить на государственном уровне. Это классика. Конечно, было бы неплохо продолжить этот проект, но сейчас я думаю над форматом его проведения, консультируюсь, в том числе на федеральном уровне с МИДовскими экспертами-международниками. В любом случае в следующем году мы продолжим приглашать в Новосибирск ведущих экспертов России и мира.
Состоялся большой заинтересованный разговор по различным темам: цифровизация, НДС, взаимоотношения с правоохранительной системой, предстоящее введение налога на самозанятых, налогообложение коммерческой недвижимости в городе Новосибирске и другие. Обсуждались и вносились конкретные предложения о необходимости кардинального упрощения документооборота, сокращения НДС, выстраивания мотивационной модели для стимулирования производства через льготу налога на прибыль, если он идет на покупку нового оборудования, совершенствования амортизационной политики. Налоговая нагрузка на доходы физлиц, малый бизнес у нас в стране разительно отличаются от ведущих экономик мира — Китай, Франция, Германия — где доход в месяц в рублевом эквиваленте от 32 до 50 тысяч рублей вообще не облагается налогом. При таких нормативах и российских зарплатах у нас более половины населения было бы освобождено от налога. Вероятно, пришло время вернуться к прогрессивной шкале налогообложения.
Фото: из личных архивов
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