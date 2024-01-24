Решение проблемы порыва теплосетей еще год назад предлагали разработчики из Новосибирска

Речь идет о проекте «Интеграл» — это решение о предупреждении чрезвычайной ситуации в будущем, позволяющее оперативно получать информацию с устройств и датчиков на теплотрассах, в том числе о протечках, порывах, ржавчине, превышении и понижении давления — пояснил Infopro54 вице-председатель и руководитель проекта «Идея», глава комитета по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша. По его словам, данный проект в рамках платформы «Идея» был представлен на выставке «Технопром-2023» и получил высокую оценку экспертов. Разработчиком проекта «Интеграл» является новосибирская компания ООО «Арти-Электроникс».

— Основной проблемой при мониторинге контрольного оборудования, нацеленного на предупреждение обслуживающего персонала при чрезвычайных ситуациях, является не наличие этого оборудования, а связь с ним. В настоящее время в системах ЖКХ предпринимаются попытки сбора данных с приборов учета при помощи радио. Но радио — это ненадежная среда передачи данных. Если учесть, что промышленное контрольное оборудование, как правило, находится в местах отсутствия проникновения радиосигнала, то данный вид передачи неприменим на таких объектах, — поясняет Илья Гнатуша.

По его словам, новосибирцы ведут собственную разработку устройств передачи данных по двум направлениям:

передача данных по электросетям (технология PLC, Power Line Communication) — собственное решение без использования PLC-микросхем европейского и американского производства,

радиопередача — ноу-хау позволяет вести обмен с большим количеством устройств с высокой степенью надежности.

Инноваторы разработали систему передачи данных «Интеграл» Краснообск в рамках проекта компании ООО «ДФТ», — комментирует председатель реготделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов. — Система собирает необходимую информацию о температуре и давлении теплоносителя. Для ремонтных служб данная информация актуальна для оперативного реагирования на возможные порывы труб.

При этом собеседники Infopro54 с сожалением констатируют: несмотря на очевидную технологичность этой разработки, ей до сих пор не заинтересовались ни специалисты ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), ни сотрудники мэрии города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за череды коммунальных аварий в Новосибирске введен режим ЧС, а также о том, что сейчас идет разбор ситуации: кто виноват в рекордной для города аварии на теплосетях и что делать, чтобы она не повторилась.