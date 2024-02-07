В «ВИС» рассказали, что мешает строительству поликлиники №27 в Новосибирске

В Новосибирске не могут завершить строительство поликлиники №27 на улице Ереванской.

— Строительная готовность сегодня оценивается в 88%, уже установлено тяжёлое медицинское оборудование, — говорится в сообщении Группы «ВИС».

По словам директора проекта Группы «ВИС» Сергея Шохина, поликлинику не могут достроить из-за ливневой канализации. По последним данным, срок присоединения к канализации — конец марта.

Напомним, что шестиэтажное здание имеет общую площадь свыше 11 тысяч кв. метров и рассчитано на 658 посещений в смену. В поликлиники можно будет получить расширенный комплекс консультативных и диагностических услуг, а также попасть на приём к узкоспециализированным специалистам.

Ранее редакция сообщала о том, что Группа ВИС объяснила увеличение срока строительства поликлиники в Новосибирске.