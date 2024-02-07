Назван список продуктов, которые нельзя есть натощак

По словам Анастасии Чижиковой, диетолога и врача-гастроэнтеролога из «СМ-Клиники», большое количество людей неправильно выбирают продукты для завтрака, передает Газета.ру.

Эксперт подчеркнула, что начинать свой день с поедания сладостей и хлебобулочных изделий является большой ошибкой, так как в них содержатся быстрые углеводы, которые легко и быстро усваиваются. Что, в свою очередь, приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови.

Врач настоятельно не рекомендует есть макароны, сдобную выпечку и хлеб в утренние часы. Данные продукты питания негативно сказываются на процессе переваривания в кишечнике. Так как организм не в состоянии обрабатывать углеводы в избытке, усиливается нагрузка на кишечник, желудок и поджелудочную железу. Особенно такой завтрак противопоказан людям с инсулинорезистентность и диагнозом диабет.

Кроме того, гастроэнтеролог советует исключить из утреннего рациона ягоды и фрукты, а также кофе. По ее словам, употребление этих продуктов может стать причиной раздражения стенок желудка, гастрита и изжоги.

При этом специалист предложила употреблять на завтрак продукты, содержащие сложные углеводы, такие как пшено, гречневая крупа, овсянка и т.д. Полезно также есть яйца, пить молочные продукты и включать блюда, приготовленные из запеченного или нежирного вареного мяса и рыбы.

Если завтрак комбинированный, можно включить в него немного фруктов, овощей и ягод, добавила эксперт.

Ранее редакция сообщала, что даже маленький недостаток калорий в ежедневном рационе питания приводит к замедлению старения мозга, а также может привести к увеличению продолжительности жизни.