На горно-лыжном курорте «Юрманка» обновляют канатную дорогу

— В рамках развития данного комплекса ведется активная подготовка к сезону 2023/2024, в рамках которой, будут учтены все недочеты прошлых периодов, — сообщили редакции Infopro54 представители собственника «Юрманки» АО «Куюм». — На данный момент модернизируется кресельная канатная дорога, устанавливается современное оборудование. На бугельной канатной дороге ведется замена основного каната, что позволит обеспечить более плавный и безопасный подъем. Также ведется работа по подготовке трасс.

В компании отметили, что ГК «Юрманка» — это знаковый объект Маслянинского района Новосибирской области, который пользуется спросом у многих любителей горнолыжного отдыха. Объем инвестиций в проект представители «Куюма» не озвучили.

— На данный момент компания находится на этапе планирования и принятия решений, как развивать курорт, конкретных решений еще не принималось, соответственно, и объем инвестиций еще не понятен. Развивать точно будем, но хотим сделать это максимально эффективно для города и жителей, — пояснили корреспонденту Infopro54 в пресс-службе компании.

Директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова сообщила Infopro54, что в тестовом режиме «Юрманка» возобновила работу в прошлом сезоне.

— Мы видим, что работы на объекте идут. Используют ли собственники нашу «Дорожную карту» развитию «Юрманки» или нет — я не знаю. Это частная собственность. Возможно, они знакомы с нашими предложениями, — сообщила она.

В пресс-службе «Куюма» вопрос редакции о том заинтересовал ли их проект, разработанный в Маслянино, не прокомментировали.

На пресс-конференции в июне замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова сообщала, что «Юрманка» в 2022 году получила большой приток гостей. Их количество не уточнялось.

Напомним, в конце ноября 2021 года в группе ГЛК «Юрманка» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что горнолыжный комплекс временно приостановил свою деятельность и будет закрыт на зимний период 2021-2022 года. В январе 2022 года редакции стало известно, что представители района провели инвентаризацию «Юрманки», подготовили стратегию развития комплекса и были готовы принять его в муниципальную собственность.

По итогам ревизии, на горно-лыжном комплексе планировалось заменить 50 м контр-троса подъемника (d16), капитально отремонтировать двигатель в генераторе, отремонтировать обивку на 50 кресельных кабинах, крепления, отбойники, ратраки, настил для перехода к подъемникам, ограждение, закупить аккумуляторы, приобрести дополнительный спортинвентарь, установить пропускную систему с турникетами. Первоначально планировалось, что передача имущества ГЛК завершится 25 декабря 2021 года, но пока этот процесс продолжается.

На втором этапе реализации проекта, согласно стратегии развития ГЛК «Юрманка», планировалось внести изменения в генплан Большеизыракского МО по переводу земель из категории «для дачного строительства» в категорию «рекреация и отдых». Речь идет о двух участках ДНП «Юрманка» — 5,7 га и 880 кв. м, а также 4 участках, которые находятся в частной собственности, общей площадью 3 тысячи кв. м. Эти земли Маслянинский район также в перспективе планировал включить в ГЛК «Юрманка». Расчетные расходы на финансирование ГЛК в течение 2 лет составляли на тот момент 60,3 млн рублей.

С проектом ГЛК «Юрманка» район планировал войти в федеральные госпрограммы «Развитие туризма», «Комплексное развитие сельских территорий» и т. д., а также принять участие в региональной программе по развитию туризма на территории Новосибирской области до 2030 года, и привлечь заинтересованных инвесторов.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что АО «Куюм» планирует разместить коммерческие облигации на 200-300 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что грант на модернизацию получил горнолыжный курорт Пихтовый гребень в Тогучине.