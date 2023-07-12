На Сибирскую венчурную ярмарку представят проекты креативных индустрий

В августе в Новосибирске в очередной раз пройдет международный форум технологического развития «Технопром», в рамках которого состоится Сибирская Венчурная Ярмарка. Она пройдет в регионе в 17 раз.

— Мы долго к этому шли. Венчурная ярмарка всегда называлась «Сибирская», но принимали в ней участие исключительно новосибирские проекты. Это было несправедливо, и мы решили эту несправедливость устранить. В этом году Сибирская венчурная ярмарка примет проекты от регионов Сибирского федерального округа, — рассказала Ирина Мануйлова.

Одним из нововведений ярмарки этого года станет. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По ее словам, в этом году на ярмарке будет представлено около 80 проектов. Еще одним новшеством станет направление креативных индустрий.

— Для Новосибирской области эта отрасль особая, потому что мы являемся лидерами по креативным индустриям в Сибирском федеральном округе и попадаем в пятерку лучших регионов на федеральном уровне. Это ко многому обязывает. Понимая, что у нас очень много творческих людей, мы решили, что одним из направлений Сибирской венчурной ярмарки станут проекты по креативной индустрии, — отметила она.

В первый раз в этом году будут представлены и инновационные проекты в молодежном треке. Студенты презентуют свои идеи потенциальным инвесторам и представителям институтов развития, а также получат обратную связь от представителей профессионального сообщества.

— Наша воронка молодежных проектов постоянно расширяется. Если раньше мы работали с готовыми проектами, которые выходили в поисках инвесторов, то теперь мы готовим молодежь, чтобы они через год могли выйти на «взрослый» уровень, — добавил директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко.

Он уточнил, что на площадке ярмарки будут представлены проекты по трем направлениям:

«Цифровые технологии»,

«Индустриальные технологии»,

«Биотехнологии в сельском хозяйстве и медицине».

В списке заявленных отечественные «умные» медицинские кровати, беспилотники для разных областей (энергетика, сельское хозяйство и прочее), сверчковые фермы для создания полезной еды и многое другое.

Сибирская венчурная ярмарка проходит с 2007 года в рамках международного технологического форума «Технопром». Площадка объединяет профессионалов инвестиционного и инновационного рынков, расширяет возможности для доступа малых инновационных и научно-технологических компаний к источникам венчурного капитала. Ярмарка является мероприятием спутником Международного форума технологического развития «Технопром-2023» и интегрирована в его программу, с возможностью регистрации на официальном сайте Технопрома.

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