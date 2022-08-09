В российской системе бронирования авиабилетов будет только отечественное ПО

Правительство РФ уточнило требования к отечественной системе бронирования авиабилетов, в ней будет использоваться только российское программное обеспечение, сообщается телеграм-канале правительства России.

— В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение. Обновленные требования к системе и защите содержащейся в ней информации утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Они начнут действовать с 30 октября 2022 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о защите системы от возможных санкций со стороны недружественных государств и безопасности персональных данных россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы. Согласно обновленным требованиям, исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Кроме того, автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа.