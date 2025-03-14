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Логистический проект за 2 миллиарда рублей под Новосибирском тормозит дорога

  • 14/03/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Логистический проект за 2 миллиарда рублей под Новосибирском тормозит дорога
Жители поселка против того, чтобы по их улицам ездили длинномеры

На инвестсовет Новосибирской области вынесен проект о создании под Новосибирском на участке 6,8 тысячи гектаров очередного производственно-распределительного центра «Садовый» для сегментов ритейл и e-commerce. Его площадь составит почти 30 тысяч кв. м. Инициатором проекта выступает компания ООО «Санрайз».

— Проект создается как профессиональная площадка для компаний в сфере логистики. Кроме того, здесь разместится производственная компания по изготовлению котельного и печного оборудования. Одна займет до 5 тысяч кв. м. Компания является крупнейшим потребителем листового металла в Новосибирской области и входит в топ-3 производителей котлов и печей в России. Дополнительно на этапе переговоров находится потенциальный арендатор на площадь 5 тысяч кв. м, который занимается производством сэндвич-панелей. Также резидентом объекта будет компания BG LOGISTIC (Федеральная компания по предоставлению услуг складского хранения BG logistic из Санкт-Петербурга. — Ред.) как оператор 3PL-услуг, — отметила руководитель проекта Марина Валишевская.

По ее словам, на площадке планируется возвести офисные помещения площадью около 3 тысяч кв. м для резидентов комплекса, организовать площадку для грузового и легкового транспорта, а также для разгрузки и маневрирования большегрузных автомобилей.

Общая сумма инвестиций в проект составит более 2,5 млрд рублей, из них 61% — собственные средства инвесторов. Оставшаяся сумма будет профинансирована заемными средствами в период завершения строительства. Запуск проекта в июле 2027 года создаст более 200 новых рабочих мест для жителей поселков Садовый, Озерный и Пашино. Окупаемость проекта составит около 7 лет и завершится в 2032 году. Сумма налоговых платежей в региональный бюджет ― 610 млн рублей.

Ключевым вопросом, который возник у членов инвестсовета к инвесторам, стала транспортная доступность проекта. Сейчас фуры едут через поселок Садовый, частную застройку, чем крайне недовольны местные жители. Обращения от них по этой теме поступают в районную администрацию, в правительство региона, к депутатам и СМИ.

— Сейчас рассматривается вопрос о создании дороги с примыканием к Северному объезду, которая не будет проходить по поселку Садовый, — пояснила Марина Валишевская.

Глава региона Андрей Травников поручил тему создания подъездной дороги к парку проработать с жителями населенных пунктов.

Еще один вопрос был связан с зонированием территории. В частности, члены инвестсовета отметили, что производство печного и котельного оборудования — «не совсем чистое производство, которое необходимо дистанцироваться от складов».

— Кроме того, встает вопрос с санитарной зоной. На площадке появляется производство, связанное с металлообработкой, а до жилой зоны ― менее 100 метров. Этот вопрос нужно посмотреть очень внимательно, — подчеркнул Андрей Травников.

Также возник вопрос о загрузке производственных мощностей. В частности, участники инвестсовета отметили, что у металлообрабатывающих компаний Новосибирска сегодня нет потребности в производственных площадях, а значит, у проекта могут возникнуть сложности с привлечением резидентов этого профиля. Марина Валишевская пояснила, что у инициаторов проекта есть письмо от компаний отрасли — подтверждение намерений о сотрудничестве. Напомним, на Строительном форуме в Новосибирске застройщики отмечали о том, что металлургические предприятия в РФ останавливают инвестпрограммы.

Наконец, в ходе обсуждения выяснилось, что участки, на которых инвестор планирует реализовать проект, не соответствуют градостроительной документации и относятся к землям сельхозпроизводства, то есть необходимо провести смену их назначения, что может сказаться на сроках реализации проекта.

Несмотря на все замечания проект было решено признать МИПом.

По данным сервиса «Контур Фокус», ООО «Санрайз» создано в 2020 году. Директор и учредитель — Станислав Басалаев. Финансовая отчетность компании за 2023 год не размещалась. Предприниматель также является учредителем и руководителем компаний ООО «Бизнес Парк Сибирский Атом» (50%), ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» (32,5%), ООО «Сибстрой» (100%). Партнерами Басалаева в ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» являются депутаты Андрей Пак (33,8%) и Степан Сафонкин (16,9%), а также Роман Братцев (16,9%), в ООО «Бизнес Парк Сибирский Атом» — Алексей Чикунов (50%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ужесточают требования к МИПам

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство дорог логистический парк инвестсовет


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