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Недвижимость

Студии теряют популярность на рынке новостроек Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

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Вслед за Москвой региональный рынок снижает долю малогабаритных квартир

В Новосибирской области за последние три года структура предложения новостроек претерпела умеренные изменения. Если в 2023 году студии занимали 20% рынка, то по итогам первого полугодия 2026 года их доля сократилась до 18% (минус 2 процентных пункта). Для сравнения: в целом по России падение оказалось более существенным — с 20% до 15%.

Как отмечают аналитики ЦИАН, тренд на снижение доли студий на рынке продаж наметился с 2024 года. Эксперты связывают это с несколькими факторами.

Во-первых, изменился портрет покупателя. На фоне сворачивания льготных ипотечных программ и высоких рыночных ставок инвестиционная привлекательность малогабаритного жилья снизилась. Сегодня квартиры чаще приобретаются для личного проживания, а в этом сегменте приоритет отдается полноценным «однушкам» и «двушкам» с изолированными комнатами. Девелоперы чутко реагируют на спрос, корректируя экспозицию.

Во-вторых, меняется качественный состав новостроек. Застройщики активнее выводят на рынок проекты бизнес- и премиум-класса, где доля студий традиционно невысока, а упор делается на просторные планировки. Эта тенденция наиболее заметна в Москве, однако постепенно охватывает и другие города-миллионники.

В-третьих, сказывается регуляторный фактор. С августа 2024 года в столице действует запрет на проектирование квартир площадью менее 28 кв. метров. В регионах подобного прямого ограничения пока нет, но Минстрой рекомендует застройщикам ориентироваться на этот стандарт. Девелоперы, опасаясь ужесточения правил, стараются закладывать в новые проекты меньше «микроформатов».

— После пика популярности в 2023 году рынок новостроек крупных городов возвращается к сбалансированной модели, где ключевую роль играет жилье для постоянного проживания, а не спекулятивные инвестиции, — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик ЦИАН.

Однако, на арендном рынке Новосибирска студии по-прежнему продолжают пользоваться высоким спросом. Здесь их доля достигает 24% от всего предложения, а вместе с однокомнатными квартирами они занимают 60% рынка аренды (на вторичном рынке продаж студии составляют лишь 15%).

Разрыв заметен и в качестве отделки: две трети арендных студий и однушек сдаются с евро- или дизайнерским ремонтом, тогда как на вторичном рынке таких вариантов — лишь треть. Квартиры без ремонта в аренде практически не встречаются, хотя составляют пятую часть от продаваемых объектов.

Независимый аналитик Сергей Николаев обращает внимание на структурный перекос. По его словам, в текущем строительном заделе Новосибирска 49% квартир — это студии и малогабаритные «двушки» до 45 кв. метров. При этом лишь 31% строящегося жилья подходит для семьи с одним ребенком.

— За годы действия льготной ипотеки жители региона приобрели более 60 тысяч малогабаритных квартир, больше половины из которых потенциально предназначены для перепродажи или сдачи в аренду, — отмечает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что аренда загородных домов в Новосибирской области за год подешевела на 8,4%.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : студия покупка квартиры недвижимость

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Автор: Юлия Данилова

Мы продолжаем серию публикаций про депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказывают свои предложения о том, как можно сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Первая история была про многолетний недострой — ТЦ «Подсолнух».

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Аренда загородных домов в Новосибирской области за год подешевела на 8,4%

Автор: Оксана Мочалова

Средняя ставка аренды загородного дома в Новосибирской области в июле 2026 года составила 57,5 тысячи рублей в месяц. Это на 8,4% меньше по сравнению с июлем 2025 года. К таким выводам пришли аналитики Домклик.

Аренда в регионе оказалась дороже среднероссийской почти на 10 тысяч рублей (средний показатель по 22 регионам — 47,7 тыс. рублей). При этом арендаторы предпочитают снимать дома, средняя площадь которых составляет 128 квадратных метров — это второй по величине показатель среди всех регионов в исследовании. Больше только в Иркутской области (130 кв. м).

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Льготная ипотека в Новосибирской области выросла на 54% в июне

Автор: Артем Рязанов

В июне жители Новосибирской области стали чаще брать льготную ипотеку: за месяц оформлено 1 054 таких кредита (+54% к маю) на общую сумму 5,89 млрд рублей (+53% к маю). Средний чек составил 5,59 млн рублей при среднем сроке 335 месяцев — это чуть выше, чем в мае, но пока уступает среднероссийскому показателю (6,08 млн рублей). К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

За первое полугодие в регионе оформлено 4,86 тыс. льготных ипотек на 26,83 млрд рублей — это 1,7 новых кредита на каждую тысячу жителей.

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Новосибирская область стала лидером СФО по реализации квартир должников

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла четвертое место в России по количеству реализованных квартир должников. За первое полугодие 2026 года в регионе успешно продано 46 жилых помещений. Это на 28 объектов недвижимости больше по сравнению с первым полугодием 2025 года, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант». Совокупная стоимость реализованного жилья составила 135 млн рублей.

Регион стал абсолютным лидером в Сибири по активности взыскания залогового жилья. Помимо Омской области (9 объектов), позади остались Алтайский край (18 сделок, –5% к прошлому году), Кемеровская область (15 сделок, +66%) и Республика Хакасия (14 сделок, рост в 2,8 раза). Ближе всего к Новосибирску подошли Красноярский край и Иркутская область, где продано по 33 объекта, однако и там отставание от Новосибирской области составляет 13 сделок. При этом Иркутская область показала двукратный рост (+106%), но по абсолютному числу сделок уступила Новосибирской области.

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Рынок «разрыва ожиданий»: спрос на коммерческие помещения кратно сократился в Новосибирске

Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска замер в инвестиционной фазе. Застройщики практически перестали закладывать новые чисто коммерческие объекты, переориентируясь на сервисные форматы в жилых комплексах. Об этом говорят ведущие эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

Строительный рынок столицы Сибири переживает сложные времена. На фоне кризисных явлений объем запуска новых проектов возведения многоквартирных домов в первой половине 2026 года в городе упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области зафиксировано значительное снижение объёмов жилищного строительства. Общий объём введённого жилья составил 789 тысяч квадратных метров, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Циан, объём ИЖС сократился на 43%, что составило 415 тысяч квадратных метров введённого жилья.

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