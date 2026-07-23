Студии теряют популярность на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области за последние три года структура предложения новостроек претерпела умеренные изменения. Если в 2023 году студии занимали 20% рынка, то по итогам первого полугодия 2026 года их доля сократилась до 18% (минус 2 процентных пункта). Для сравнения: в целом по России падение оказалось более существенным — с 20% до 15%.

Как отмечают аналитики ЦИАН, тренд на снижение доли студий на рынке продаж наметился с 2024 года. Эксперты связывают это с несколькими факторами.

Во-первых, изменился портрет покупателя. На фоне сворачивания льготных ипотечных программ и высоких рыночных ставок инвестиционная привлекательность малогабаритного жилья снизилась. Сегодня квартиры чаще приобретаются для личного проживания, а в этом сегменте приоритет отдается полноценным «однушкам» и «двушкам» с изолированными комнатами. Девелоперы чутко реагируют на спрос, корректируя экспозицию.

Во-вторых, меняется качественный состав новостроек. Застройщики активнее выводят на рынок проекты бизнес- и премиум-класса, где доля студий традиционно невысока, а упор делается на просторные планировки. Эта тенденция наиболее заметна в Москве, однако постепенно охватывает и другие города-миллионники.

В-третьих, сказывается регуляторный фактор. С августа 2024 года в столице действует запрет на проектирование квартир площадью менее 28 кв. метров. В регионах подобного прямого ограничения пока нет, но Минстрой рекомендует застройщикам ориентироваться на этот стандарт. Девелоперы, опасаясь ужесточения правил, стараются закладывать в новые проекты меньше «микроформатов».

— После пика популярности в 2023 году рынок новостроек крупных городов возвращается к сбалансированной модели, где ключевую роль играет жилье для постоянного проживания, а не спекулятивные инвестиции, — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик ЦИАН.

Однако, на арендном рынке Новосибирска студии по-прежнему продолжают пользоваться высоким спросом. Здесь их доля достигает 24% от всего предложения, а вместе с однокомнатными квартирами они занимают 60% рынка аренды (на вторичном рынке продаж студии составляют лишь 15%).

Разрыв заметен и в качестве отделки: две трети арендных студий и однушек сдаются с евро- или дизайнерским ремонтом, тогда как на вторичном рынке таких вариантов — лишь треть. Квартиры без ремонта в аренде практически не встречаются, хотя составляют пятую часть от продаваемых объектов.

Независимый аналитик Сергей Николаев обращает внимание на структурный перекос. По его словам, в текущем строительном заделе Новосибирска 49% квартир — это студии и малогабаритные «двушки» до 45 кв. метров. При этом лишь 31% строящегося жилья подходит для семьи с одним ребенком.

— За годы действия льготной ипотеки жители региона приобрели более 60 тысяч малогабаритных квартир, больше половины из которых потенциально предназначены для перепродажи или сдачи в аренду, — отмечает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что аренда загородных домов в Новосибирской области за год подешевела на 8,4%.