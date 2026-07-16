Контракты Минпромторга Новосибирской области для СВО оспаривают в Верховном суде

В картотеке Верховного суда Российской Федерации появились жалобы, связанные с резонансным экономическим спором новосибирского Минпромторга. Речь идет о государственных контрактах для нужд специальной военной операции. Слушания по данному делу проходят в закрытом режиме, а детали соглашений остаются засекреченными.

Конфликт начался весной 2025 года, когда прокуратура Новосибирской области подала иск в арбитражный суд. Надзорное ведомство потребовало признать недействительными контракты, заключенные между Минпромторгом и компанией «Росэкспресс». Сумма исковых требований составила почти 748 миллионов рублей. Суд первой инстанции тогда встал на сторону ответчиков, однако апелляция в конце года отменила это решение и вынесла новый акт уже в пользу прокуратуры. Кассационная инстанция согласилась с таким положением дел.

Стоит отметить, что эти контракты стоили свободы и должности главе областного Минпромторга — Андрею Гончарову, который находится под следствием с мая 2025 года . Также арестованы два экс-сотрудника ведомства — Наталья Зырянова и Юрий Воробьев. Директор и собственник «Росэкспресса» Дмитрий Смирнов и Дмитрий Каледа также находятся под стражей.

В базе суда зафиксированы кассационные жалобы сразу от нескольких участников процесса — от регионального министерства промышленности и торговли, от компании-поставщика, а также от правительства Новосибирской области, которое выступает третьим лицом. Жалоба от областного правительства датирована 7 июля, от Минпромторга — 13 июля.

Ранее Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко рассказа редакции, почему блокируются сделки россиян с иностранцами.