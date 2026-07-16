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Бизнес Власть

Контракты Минпромторга Новосибирской области для СВО оспаривают в Верховном суде

Автор: Оксана Мочалова

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В картотеке ВС зафиксированы жалобы от нескольких ведомств

В картотеке Верховного суда Российской Федерации появились жалобы, связанные с резонансным экономическим спором новосибирского Минпромторга. Речь идет о государственных контрактах для нужд специальной военной операции. Слушания по данному делу проходят в закрытом режиме, а детали соглашений остаются засекреченными.

Конфликт начался весной 2025 года, когда прокуратура Новосибирской области подала иск в арбитражный суд. Надзорное ведомство потребовало признать недействительными контракты, заключенные между Минпромторгом и компанией «Росэкспресс». Сумма исковых требований составила почти 748 миллионов рублей. Суд первой инстанции тогда встал на сторону ответчиков, однако апелляция в конце года отменила это решение и вынесла новый акт уже в пользу прокуратуры. Кассационная инстанция согласилась с таким положением дел.

Стоит отметить, что эти контракты стоили свободы и должности главе областного Минпромторга — Андрею Гончарову, который находится под следствием с мая 2025 года . Также арестованы два экс-сотрудника ведомства — Наталья Зырянова и Юрий Воробьев. Директор и собственник «Росэкспресса» Дмитрий Смирнов и Дмитрий Каледа также находятся под стражей.

В базе суда зафиксированы кассационные жалобы сразу от нескольких участников процесса — от регионального министерства промышленности и торговли, от компании-поставщика, а также от правительства Новосибирской области, которое выступает третьим лицом. Жалоба от областного правительства датирована 7 июля, от Минпромторга — 13 июля.

Ранее Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств  Евгения Бондаренко рассказа редакции, почему блокируются сделки россиян с иностранцами.

Фото пресс-службы Верховного суда РФ

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : поставки на СВО Минпромторг Верховный суд

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Выставка загородной жизни Open Village Сибирь откроется через две недели

Мероприятие станет главным событием лета для тех, кто мечтает о собственном доме, уже строит его или только планирует начать строительство. Выставка пройдет на территории города-спутника FREEDOM VILLAGE и будет открыта со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, а в выходные — до 19:00. Выходные дни — понедельник и вторник.

Для посещения необходимо приобрести билет на официальном сайте проекта.

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

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Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год

Жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в июне 2026 года оформили жилищные кредиты на общую сумму свыше 26 млрд рублей, что на 45% больше, чем в мае и на 76% больше показателей июня 2025 года. При этом рост наблюдается как в сегменте льготного кредитования, так и в объёме выдач рыночной ипотеки.

Главным драйвером рынка жилищного кредитования в Сибири остаётся программа «Семейная ипотека», на долю которой в общем объеме приходится 66,7% выдач. По итогам июня 2026 года выдачи по программе составили 17,5 млрд рублей, что на 75,6% превышает показатели мая 2026 года и на 59,6% – результаты июня 2025 года.

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Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил приговор бывшему руководителю новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому. Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции, которые «крышевали» подпольные игорные клубы. Управленца приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 7,8 млн рублей, однако теперь дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Одним из получателей взяток фигурировал начальник Центрального ОБЭПа Александр Умеров, который в итоге отделался условным сроком и крупным штрафом. Адвокаты Андрея Счастливого всегда настаивали на несоразмерной суровости наказания для их подзащитного. Они обращали внимание суда на то, что еще до задержания мужчина добровольно явился с повинной и активно помогал следствию. Однако районный суд посчитал явку вынужденной, а не добровольной.

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Конфискованный янтарь продают с молотка в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области проводит серию электронных аукционов по реализации имущества, обращенного в собственность государства. Самым необычным лотом стала крупная партия янтаря весом более 40 кг, сообщили в пресс-службе «РТС-тендер».

Речь идет о партии вещественных доказательств — янтаре общим весом более 40 кг, в которую входит необработанный камень, заготовки для изделий, а также готовые украшения: бусы и сувениры. Начальная цена лота составляет 3 275 937 рублей. Торги проводятся со снижением цены на 60%.

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Сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы

Сибиряки, заключившие контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне СВО, а также их близкие, имеют право на льготное поступление в российские вузы. Они могут воспользоваться отдельной квотой или быть зачислены без результатов ЕГЭ. Эта возможность станет доступна ветеранам после завершения их службы.

Особое значение в настоящее время, по словам заместителя губернатора Евгения Прохоренко, приобретает служба в беспилотных войсках. Заключив контракт с Минобороны на год и более, добровольцы смогут освоить востребованную специальность в войсках БПЛА, проявить себя в защите страны и рассчитывать на увольнение по завершении срока службы по своему желанию.

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