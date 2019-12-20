Виды фанеры и особенности применения

Фанера – это универсальный материал, имеющий широкую сферу применения. Ее изготавливают на основе тонких слоев древесины, плотно склеиваемых по толщине. соседних слоях шпона располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу, за счет этого обеспечивается стабильная форма фанеры, достигается прочность в разных направлениях. По этим параметрам она выигрышно отличается от обычной древесины. Самой прочной считается фанера, которую изготавливают на основе березового шпона. Эту и другие разновидности материала можно заказать в компании «Фанерный мир» https://fan-mir.ru/product/fanera/ оптом и в розницу.

Спросом пользуются виды фанеры, которым свойственна повышенная сопротивляемость кручению и изгибу. Слои склеивают так, чтобы волокна шпона располагались под углом по отношению к соседним. Количество слоев в фанерных листах в большинстве случаев нечетное. Шпон располагается симметрично вокруг центрального слоя, благодаря этому фанера становится более устойчивой к короблению. Выпускается и четырехслойный материал, на него тоже есть спрос.

Листы фанеры обычно собираются из слоев шпона, сырьем для которых служит один сорт древесины. При изготовлении мебели и дверных полотен нередко применяются фанерованные изделия, обладающие декоративной отделкой.

Классификация фанеры

Фанеру принято классифицировать по влагостойкости и составу сырья.

В соответствии с первым параметров выделяют материал марки ФК. Для склеивания листов используют карбамидную смолу. Данную разновидность фанеры задействуют во внутренней отделке помещений.

Фанерные листы, отличающиеся повышенной влагоустойчивостью, склеивают при помощи фенольной смолы. Их используют во внутренней и наружной отделке.

Пропиткой в бакелизированной фанере служит бакелитовый лак. Этот материал можно применять в условиях тропического климата, он не боится морской воды, воздействия других агрессивных сред.

Ламинированную фанеру марки ФОФ изготавливают на основе березовой древесины. Ее облицовывают с одной или сразу с двух сторон мембранным покрытием (бумагой, которая пропитана синтетической смолой). Ламинированные фанерные плиты применяют при создании устойчивых к износу поверхностей.

Фанерные листы отличаются и толщиной. Наиболее востребованы 6 мм плиты. Толщину фанерных изделий подбирают в соответствии с их назначением.

По типу сырья выделяют следующие виды фанеры:

Березовую. Хвойную. Комбинированную.

Березовая фанера способна выдерживать большие нагрузки, характеризуется отменными показателями прочности. На основе березы выпускают влагостойкую ФК. Повышенная прочность такой березы обусловлена отменными физическими характеристиками самой древесины, структурой материала, состоящей из нескольких слоев. К плюсам березовой фанеры причисляют и ее эстетику.

Хвойную фанеру производят из хвойных пород дерева, она обладает относительно легким весом. Обычно ее изготавливают из древесины сосны, придающей готовым листам презентабельный облик и достаточную прочность при минимальном весе.

Комбинированной называют фанеру, слои шпона которой выполнены из разных пород древесины. Такие листы презентабельно смотрятся, их стоимость ниже, чем у цельных березовых.

Где используется фанера

Фанеру на основе березовой древесины используют в автомобилестроении, строительной отрасли. Там, где первостепенную значимость имеет надежность материала, его прочность. Из березовой фанеры делают упаковку. Этот материал востребован в декорировании интерьеров, производстве мебели.

Хвойную фанеру активно используют в строительстве зданий. С ее помощью обшивают стены, создают кровельные покрытия, применяют в качестве базы под полы, при возведении перегородок. Эта разновидность фанеры хорошо противостоит грибку и процессам гниения, поскольку пропитана смолами и склеена формальдегидным клеем. Презентабельный оттенок и фактура сделали ее востребованной в изготовлении мебели, декорировании интерьеров. Хвойную разновидность используют и в кровельных работах, срок ее эксплуатации такой же, как у мягкой кровли.

Задействуют фанеру и для опалубки. Фанерная опалубка – это универсальное решение, применяемое в строительстве частных домов и при возведении промышленных объектов. Этот вариант прекрасно подходит для заливки фундаментов, несущих конструкций и перекрытий. Фанерные щиты, применяемые для обустройства опалубочных конструкций, имеют небольшой вес, а цена исходного сырья демократичная.

Фанеру применяют в мебельном производстве, автомобилестроении, судостроении, изготовлении твердой тары. Это востребованный материал, без которого сложно обходиться в строительстве. Приобрести фанеру можно у надежного поставщика оптом и в розницу.