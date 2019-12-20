— Основным событием для строительной отрасли в 2019 году, безусловно, было вступление в силу новых положений 214-ФЗ о приобретении квартир по договорам долевого участия. Речь идет о проектном финансировании, эскроу-счетах. В результате полностью изменилась как сама отрасль, так и способы покупки квартир, взаимоотношение покупателей и строителей. Снижение ипотечных ставок — это тоже следствие изменений, которые происходят на рынке жилищного строительства. На мой взгляд, это объяснимо, так как отрасль традиционно является локомотивом экономики не только Новосибирской области, но и страны. Покупка новой квартиры — это важное событие в жизни любого человека.

Если говорить о знаковых проектах для региона, то это строительство метро, ледового дворца спорта, волейбольного центра, четвертого моста через Обь, проектов в рамках программы «Академгородок 2.0». На мой взгляд, их реализация, объем федеральных средств, которые поступают в регион, говорит о том, что федеральные власти обратили на Новосибирск большое внимание. Это, в свою очередь, служит точкой притяжения в регион частных инвестиций, показывает всем игрокам на рынке, что регион является интересным для вложения и развивается. Это взаимосвязанные вещи. Поэтому сейчас Новосибирская область входит в десятку наиболее привлекательных территорий России — с точки зрения инвестиций. Напомню, наша область — один из немногих субъектов федерации РФ, где наблюдается прирост населения за счет миграции из соседних регионов. Новосибирск постепенно возвращает себе статус столицы Сибири, который ранее начал перетягивать на себя Красноярск, в том числе за счет проведения Универсиады.

Кстати, я уверен, что в Новосибирске пройдет заявленный Молодежный чемпионат по хоккею. Вопрос с эмбарго на проведение в России международных соревнований — политический, это федеральная повестка, которая решается на государственном уровне. Мое видение: стадионы должны быть построены, вне зависимости от того, какое решение в итоге будет принято WADA и прочими группами влияния.

Что касается результатов работы нашей компании, то мы планомерно переходим на эскроу-счета, проектное финансирование. Взаимодействуем с банками, соблюдаем график строительства в соответствии с новыми реалиями. В 2019 году в Новосибирской области сдадим около 45 тысяч кв. м жилья, как и планировали. Сейчас завершаем ввод в эксплуатацию намеченных объектов.

В 2020 году мы будем продолжать работу на основных объектах: ЖК «Матрешкин двор», экокомплекс «Свобода», ЖК «Аэропорт». В «Матрешкином дворе» в 2020 году будет сдана в эксплуатацию школа. На начальном этапе мы были инициатором этого проекта. Строятся несколько детских садов, будут проводиться работы по продлению улицы Петухова. Кроме того, у нас есть новый объект в Калининском районе — ЖК «Ника». В планах — выход на новые рынки, а также диверсификация бизнеса. В частности, мы намерены работать не только на рынке социального жилья, но и выйти в сегмент бизнес-класса. Мы эффективно работаем на рынке недвижимости Барнаула и не исключаем выхода в другие регионы Сибирского федерального округа, изучаем интересные земельные участки.

Фото: из личного архива