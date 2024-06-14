Виктора Стрельникова выдвинули на должность главы комиссии по наказам горсовета Новосибирска

Комиссия по наказам приняла решение рекомендовать сессии Горсовета утвердить председателем комиссии Виктора Стрельникова (КПРФ). Об этом сообщила депутат горсовета Светлана Каверзина* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом. — Ред.). Стрельников подтвердил эту информацию корреспонденту Infopro54.

В состав комиссии также входят: Александр Мухарыцин, Александр Бурмистров, Антон Бурмистров, Александр Быковский, Инна Ильиных, Алексей Михайлов.

Виктор Стрельников в 2020 году избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу №47. Член постоянных комиссий по городскому хозяйству и по наказам избирателей. Стрельников известен участием в различных акциях в защиту зеленых зон Советского района.

Напомним, на майской сессии горсовета Новосибирска комиссия по наказам вынесла вопрос о снятии с должности депутата от фракции КПРФ Александра Бурмистрова, который возглавлял комиссию с начала работы нынешнего созыва. 35 депутатов из 42 принимавших участие в сессии, поддержали это решение.

При этом Александр Бурмистров заявил, что отстранение его от должности — это нарушение пакта, заключенного между партиями «Единая Россия» и КПРФ в 2020 году, согласно которому коммунисты получали в горсовете два места председателей комиссий. В ответ спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил, что КПРФ может выдвинуть другого кандидата на должность председателя комиссии по наказам.

— Пакетные соглашения существуют и соблюдаются, количество мест до конца созыва не меняется, — заверил Асанцев.

В соцсетях проходила информация, что на должность главы комиссии может быть выдвинут Антон Бурмистров (КПРФ).

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