Виновникам пожара на обувной фабрике под Новосибирском пересмотрели приговор

Областной суд назначил реальные сроки виновникам пожара на обувной фабрике в Искитимском районе.

Суда изменил приговор в отношении Андрея и Василия Мамедовых, Александра Меновщикова. Они были виновны в пожаре на обувной фабрике. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

― Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 11 октября 2023 года приговор районного суда изменен. Мамедовым и Меновщикову назначены реальные сроки наказания, которые они будут отбывать в колонии-поселении, ― отмечается в сообщении.

Изначально Василия Мамедова приговорили к 2 года условно с испытательным сроком в 2 года . Андрею Мамедову и Александру Менщикову назначено наказание в виде 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда приговор районного суда изменен. Мамедовым и Меновщикову назначены реальные сроки наказания, которые они будут отбывать в колонии-поселении.

Осужденные возместили ущерб родственникам 10 погибших мигрантов.

Напомним, что пожар произошел в производственном помещении на обувной фабрике 4 января 2018 года в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области, в результате чего погибло 10 рабочих, граждан Китая и Таджикистана.

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