Мессенджер Telegram исключили, а потом вернули в магазин приложений App Store

Telegram сегодня неожиданно исчез из App Store. Несколько часов его нельзя было скачать через магазин приложений Apple.
— Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе, — отмечалось в сообщении магазина Apple.
Как пишут пользователи, мессенджер был недоступен в России, Турции и США. Приложение также можно было скачать в Google Play и RuStore.
Однако вскоре администрация Telegram сообщила, что мессенджер восстановлен в App Store и должен снова стать доступным для всех пользователей. На момент публикации материала доступ восстановился.
Напомним, 29 июля Федеральная служба безопасности России заявила, что Павел Дуров*, создатель Telegram, поддерживает террористическую деятельность, и объявила его в международный розыск. Основанием для обвинений стал чат-бот знакомств, который, по данным ФСБ, используется украинскими спецслужбами для планирования и координации террористических актов и диверсий. В конце 2025 года веб-адрес бота внесли в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.
В конце июля 2026 Росфинмониторинг включил Дурова* в список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме.
Напомним, в июне из App Store удалили российский мессенджер MAX, а также приложения VK и Одноклассники.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.