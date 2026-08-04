Мессенджер Telegram исключили, а потом вернули в магазин приложений App Store

Telegram сегодня неожиданно исчез из App Store. Несколько часов его нельзя было скачать через магазин приложений Apple.

— Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе, — отмечалось в сообщении магазина Apple.

Как пишут пользователи, мессенджер был недоступен в России, Турции и США. Приложение также можно было скачать в Google Play и RuStore.

Однако вскоре администрация Telegram сообщила, что мессенджер восстановлен в App Store и должен снова стать доступным для всех пользователей. На момент публикации материала доступ восстановился.