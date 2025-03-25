Экс-депутат Госдумы Ганзя назвала зоозащитников в Новосибирске невменяемыми

Экс-депутат Государственной думы от КПРФ Вера Ганзя резко раскритиковала митинг в защиту собак, который прошёл в Новосибирске в минувшие выходные, а также его организаторов.

— Как-то стыдно становится за Новосибирск. Неужели в этом городе чокнутых больше, чем в других регионах? Правда, упёртых либералов, например, там всегда было больше. Эти идиоты вышли на митинг в защиту диких собак, убивающих детей. Почему полиция не разгоняет этих невменяемых? Водометы и слезоточивый газ быстро вправили бы сгнившие мозги этих «защитничков», — написала Ганзя в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте».

В беседе с корреспондентом Infopro54 Ганзя сказала, что подобные активисты ее достали.

— Я читаю, что они пишут о тех людях, которые занимаются подобным законом. Там такая агрессия и сплетни. Я работала с учеными по этим вопросам, и мне всё прекрасно объяснили. Те животные, которые выросли на улице и не знают, что такое человек, — это не домашние животные. Они приспособились жить на улице, и приручать их не имеет смысла. Если у них не найдется хозяин, и он не сделает всё возможное для приручения, значит, это дикая собака. Она подлежит безболезненному усыплению. При этом я не снимаю вины с людей за то, что они выбросили домашнее животное на улицу. Они должны нести ответственность за животное, — рассказала экс-депутат корреспонденту.

22 марта на площади Пименова состоялся митинг против эвтаназии собак, который был согласован с мэрией и собрал более 200 человек. Светлана Слесарева, бывший руководитель Новосибирского центра по проблемам домашних животных, рассказала журналистам, что на митинге было собрано около полутора тысяч подписей против изменений в Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске. С начала 2025 года в городе поймали 113 собак.

В начале марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом собак в Новосибирске. Это произошло после того, как в феврале стая собак набросилась на 16-летнюю девушку. В январе стая собак загрызла женщину около Левобережного мусорного полигона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выявили около 15 тысяч безнадзорных собак. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей.