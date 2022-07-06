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Рубль довольно интенсивно несет потери

  • 06/07/2022, 18:01
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Рубль довольно интенсивно несет потери
С начала торгов среды он подешевел уже более чем на 4,5%.

Пара доллар/рубль, которая еще вчера отвоевала отметку 60 руб., передвинула максимумы до 64,60 руб., после чего обосновалась в районе 63 руб. в ожидании нового рывка, констатирует Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

— Помимо нарастающих опасений валютной интервенции со стороны властей, дополнительное давление на «россиянина» оказывает агрессивное укрепление доллара, который вчера обновил многолетние максимумы против корзины основных валют, —добавляет эксперт. — Также отчасти сказывается обвал нефтяных цен, потерявших за день порядка 10% из-за волны страхов по поводу рецессии, прокатившейся по мировым площадкам.

По словам Николая Переславского, потенциал для дальнейшего отступления рубля в краткосрочной перспективе сохраняется, и пробой зоны 64 руб. теоретически расчистит дорогу к отметке 67,50 руб., которая, в свою очередь, преграждает путь к психологическому уровню 70 руб. При этом не исключены откаты в направлении 60 руб. и ниже для входа с новыми покупками.

Фото: pixabay.com — WiR_Pixs

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия

Теги : рынок курс рубля


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