Владелец Zara планирует зарегистрировать восемь брендов в России

Испанская группа Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti), под влиянием антироссийских санкций покинувшая российский рынок еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию в России восьми товарных знаков. На этот раз, помимо одежды, на рынке будет представлена обувь и парфюмерия европейской компании.

По данным Роспатента, 5 марта Inditex подала заявки на регистрацию брендов Pacific Republic, Ift, Swd, Bsk, Zara Origins, Za и Xdye. Помимо этого, Stradivarius, также принадлежащая испанской группе, собирается зарегистрировать новую марку Str teen. Всего же с начала весны Inditex подала в Роспатент 13 заявок по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг. Помимо одежды, обуви и парфюмерии, сюда входят благородные металлы, бумаги и картон, кожа, текстиль, немедицинские средства для чистки зубов, а также товарные знаки по классам, связанным с розничной торговлей и маркетплейсами. В числе прочего компания планирует зарегистрировать торговую марку Trafaluc (коллекция Zara).

Напомним, о планах Inditex вернуться на российский рынок стало известно еще в феврале. Об этом тогда сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимные источники. Эту информацию в интервью ТАСС подтвердил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Он уточнил, что на данном этапе переговоры с Inditex носят неофициальный характер. Пока представители брендов прощупывают почву для потенциального возвращения.

При этом Люлин подчеркнул, что у брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius довольно большие шансы на быстрое возвращение, потому что их площади в российских ТЦ заняты их последователями. Но, в любом случае, для этого необходимо улучшение отношений со странами Запада и снижение санкционного давления.

Эксперты, опрошенные редакцией Infopro54, отмечали, что с выходом в ТЦ Новосибирска у иностранных брендов одежды проблем не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться на российский рынок только после получения разрешения от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.