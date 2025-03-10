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Прокуратура утвердила обвинение по делу Андрея Перлова

  • 10/03/2025, 11:28
Автор: Оксана Мочалова
Прокуратура утвердила обвинение по делу Андрея Перлова
Уголовное дело направлено в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное обвинение бывшему генеральному директору АНО «ФК «Новосибирск» Андрею Перлову, главному бухгалтеру АНО «ФК «Новосибирск» Татьяне Лошкаревой и начальнику управления по футболу «Сибири» Константину Кричевскому. Они обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).

— В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая 2020 по август 2022 63-летний генеральный директор ФК «Новосибирск» заключал договоры аренды спортивных площадок, для нужд коммерческой организации, в которой сам выступал учредителем, за счет средств, выделенных региональным министерством спорта на нужды футбольного клуба, — уточнили в СК России по Новосибирской области.

Следствием установлено, что в результате противоправных действий из бюджета региона похищен 21 млн рублей.

Также обвиняемый, по версии следствия, совместно с главным бухгалтером и начальником управления футбола ФК «Новосибирск» заключали фиктивные договоры на оказание услуг по обслуживанию футбольного поля «Динамо» и похитили денежные средства в сумме 3,2 млн рублей.

За инкриминируемые преступления обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, задержание и арест бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова прошли в конце марта по материалам регионального УФСБ. В сентябре в уголовном деле появился новый поворот и обвиняемыми по одному из эпизодов с хищениями бюджетных средств стали бывший главный бухгалтер АНО «Футбольный клуб Новосибирск» и экс-генеральный директор футбольной «Сибири».

Андрей Перлов занимал должность гендиректора ФК «Новосибирск» с 2020-го по 2022 годы. Победитель XXV Олимпийских игр (Барселона, 1992 год) по спортивной ходьбе на 50 км. Закончил спортивную карьеру в 1996 году, после этого работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Хищение денежных средств мошенничество


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