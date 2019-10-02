Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Владимир Барсук: Чем активнее будут использоваться наши разработки, тем лучше

СибНИА завершил работу по двум проектам для малой авиации.
  • 02/10/2019, 15:18
Автор: Юлия Данилова
СибНИА завершил работу по двум проектам для малой авиации.
Сейчас институт сосредоточился на закрытых контрактах по боевым самолетам для ОПК.

— Наш институт не ведет никаких переговоров с авиакомпанией S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпания «Сибирь») о совместной работе над самолетом ТВС-2ДТС («Байкал»). Компания получила из СМИ сведения о летно-технических характеристиках самолета (перелет до Владивостока, беспосадочный перелет в Москву и т.д.), проанализировала их и оценила «Байкал» как очень перспективный самолет для малой авиации: по транспортным возможностям он в 3-4 раза превышает мировые аналоги. В итоге S7 решил сделать свой цельнокомпозитный биплан с использованием технологий производства, примененных в «Epic-1000», сертификация которого сейчас завершается в Америке, — пояснил корреспонденту InfoPro54 директор ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» Владимир Барсук. — Не вижу в этом ничего страшного. Мы делали летающий образец самолета в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ для всей авиационной промышленности — композитный биплан. Чем больше предприятий отрасли будут использовать наши разработки для собственных нужд, тем для нас лучше.

Ориентировочная стоимость самолета ТВС-2-ДТС составит от 2,5 до 3 млн долларов

Напомним, информация о сотрудничестве авиакомпании и СибНИА появилась в ходе форума «Технопром-2019».

— Если у S7 Airlines все пройдет удачно и компания запустит производство легких цельнокомпозитных самолетов в России, то мы также надеемся принять участие в их сертификации. Но это уже будет решение органа по сертификации: кого будут привлекать, а кого нет, — продолжает Барсук.

Собеседник редакции отметил, что институт готов оказывать консультационные услуги, если они потребуются авиакомпании.

Специалисты СибНИА также завершили работу по проекту модернизации Як-40: выполнили задание в рамках научно-исследовательской работы по определению характеристик, предложили варианты решения вопросов, поставленных заказчиком. Дальнейшая работа над проектом будет зависеть от интереса авиатранспортной отрасли и авиационной промышленности.

Проект с Монголией по созданию новой модификации ремоторизированнного кукурузника Ан-2 продолжается.  Монгольская сторона сама ищет финансирование и занимается проектированием.

— Монгольское предприятие работает с одним из новосибирских конструкторских бюро. Мы сопровождаем проект в части поддержания летной годности Ан-2, — говорит Барсук. — Вопрос производства самолета ТВС-2МС тоже находится в стадии переговоров. Пока не утверждена его конструкция.

В целом, по словам Владимира Барсука, сейчас институт сосредоточился на закрытых контрактах по боевым самолетам для ОПК. Их детали собеседник InfoPro54 комментировать отказался.

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

Напомним, о планах по развитию малой авиации в сентябре сообщал в интервью «Ведомостям» совладелец SGroup Владислав Филев. По его словам, компания заинтересована примерно в 100 самолетах для обеспечения региональных перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект может быть запущен на базе принадлежащего S7 завода в Московской области. По оценкам Филева, на разработку самолета для малой авиации потребуется около 3 лет и около 7 млрд рублей инвестиций. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»), но Минпромторг РФ отказался от этих планов.

Фото автора

Популярное с сайта

Маркеры надежности при покупке квартиры в новостройке

Глобальное снижение ставок: кредиты на жилье «комфорт+» от 8, 49%

02/10/2019, 11:40
Партнерские программы с банками как критерий устойчивости и конкурентоспособности.

Кредитные рейтинги региона подтверждены на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»

02/10/2019, 11:37
Оценка подтверждает позитивные итоги исполнения облбюджета за 7 месяцев 2019 года с низким уровнем госдолга и отсутствием обязательств по банковским кредитам.
«Экран-оптические системы» запустил первое в России промпроизводство наногетероструктур на основе арсенида галлия

«Экран-оптические системы» запустил первое в России промпроизводство наногетероструктур на основе арсенида галлия

02/10/2019, 11:34
Объем инвестиций составил 350 млн рублей.

Актуальный разговор

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

Все материалы
Новости

Международный форум InPark-2019 пройдет в Новосибирске

02/10/2019, 14:32

В Новосибирске начал работу Кассационный военный суд

02/10/2019, 14:14

Ксюше нужны деньги на дорогостоящее лекарство

02/10/2019, 13:36

СГУГиТ представил свои разработки на международной выставке в Германии

02/10/2019, 13:06

Сцену оперного театра обновит «Арт-Проект Технологии»

02/10/2019, 12:17

Глобальное снижение ставок: кредиты на жилье «комфорт+» от 8, 49%

02/10/2019, 11:40

Кредитные рейтинги региона подтверждены на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»

02/10/2019, 11:37

«Экран-оптические системы» запустил первое в России промпроизводство наногетероструктур на основе арсенида галлия

02/10/2019, 11:34

У бизнеса растет интерес к «медицинским» ГЧП

02/10/2019, 09:59

За три месяца цены в новостройках Новосибирска выросли на 6,8%

01/10/2019, 18:19

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска