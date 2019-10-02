Владимир Барсук: Чем активнее будут использоваться наши разработки, тем лучше

— Если у S7 Airlines все пройдет удачно и компания запустит производство легких цельнокомпозитных самолетов в России, то мы также надеемся принять участие в их сертификации. Но это уже будет решение органа по сертификации: кого будут привлекать, а кого нет, — продолжает Барсук.

Напомним, информация о сотрудничестве авиакомпании и СибНИА появилась в ходе форума «Технопром-2019».

Собеседник редакции отметил, что институт готов оказывать консультационные услуги, если они потребуются авиакомпании.

Специалисты СибНИА также завершили работу по проекту модернизации Як-40: выполнили задание в рамках научно-исследовательской работы по определению характеристик, предложили варианты решения вопросов, поставленных заказчиком. Дальнейшая работа над проектом будет зависеть от интереса авиатранспортной отрасли и авиационной промышленности.

Проект с Монголией по созданию новой модификации ремоторизированнного кукурузника Ан-2 продолжается. Монгольская сторона сама ищет финансирование и занимается проектированием.

— Монгольское предприятие работает с одним из новосибирских конструкторских бюро. Мы сопровождаем проект в части поддержания летной годности Ан-2, — говорит Барсук. — Вопрос производства самолета ТВС-2МС тоже находится в стадии переговоров. Пока не утверждена его конструкция.

В целом, по словам Владимира Барсука, сейчас институт сосредоточился на закрытых контрактах по боевым самолетам для ОПК. Их детали собеседник InfoPro54 комментировать отказался.

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Напомним, о планах по развитию малой авиации в сентябре сообщал в интервью «Ведомостям» совладелецВладислав Филев. По его словам, компания заинтересована примерно в 100 самолетах для обеспечения региональных перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект может быть запущен на базе принадлежащего7 завода в Московской области. По оценкам Филева, на разработку самолета для малой авиации потребуется около 3 лет и около 7 млрд рублей инвестиций. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»), но Минпромторг РФ отказался от этих планов.