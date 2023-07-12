Владимир Городецкий: У регионов нет средств на завершение замороженных объектов капстроительства

На круглом столе в Совете Федерации по инициативе сенатора от Новосибирской области, первого заместителя председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимира Городецкого была рассмотрена проблема с незавершенными объектами капитального строительства. Об этос сообщила пресс-служба СФ.

По данным сенатора, в целом по России сейчас насчитывается порядка 66 тысяч региональных объектов незавершенного строительства и почти 15 тысяч федеральных на общую сумму капитальных вложений в 5 триллионов рублей. Он напомнил, что президент поручил в течение полутора — двух лет завершить строительство «замороженных» объектов и предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование.

При этом, по словам Городецкого, только в 36 регионах России на данный момент приняты региональные реестры незавершенных объектов. Кроме того, не решен вопрос с цифровым ведением этих реестров.

— От регионов поступило предложение использовать интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» в качестве единой площадки для формирования и ведения федерального и региональных реестров. В связи с поставленными задачами по цифровизации строительных процессов важно обратить внимание на такое предложение, — пояснил Городецкий.

Сенатор также заявил, что фактически все регионы указали на отсутствие средств в бюджетах на финансовое обеспечение завершения строительства проблемных объектов, на корректировку устаревшей проектно-сметной документации.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев сообщил, что мониторинг формирования и ведения реестров в регионах будет продолжен. По итогам мероприятия также было принято решение о доработке рекомендации в адрес профильных министерств и ведомств, субъектов РФ по решению проблемы незавершенных объектов.

Напомним, по данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области,. Из них 40 находились на балансе бюджетных и автономных учреждений. Общая стоимость этих объектов превышала на тот момент 111 млрд рублей, с кассовыми расходами в 23,8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что на конец 2022 года в Новосибирске было зарегистрировано порядка 87 потенциально опасных для жизни и здоровья неопределенного круга лиц объектов, которые заброшены или не используются по назначению.