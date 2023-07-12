Правительство увеличило до 6 млн рублей максимальный размер кредита по сельской ипотеке

Правительство России увеличило размер кредита по программе льготной сельской ипотеки. А также уточняет требования, предъявляемые к участникам отбора, претендующим на получение субсидии. Об этом сообщается на портале правовой информации. Максимальный размер увеличен с 3 млн рублей до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе.

Также расширяется перечень целей предоставления уполномоченному банку, акционерному обществу субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам. Установлены сразу 5 новых целей кредитования.

Программа «Сельская ипотека» работает с 2020 года. С ее помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Россияне получили по ней почти 110 тысяч кредитов на 220,4 млрд рублей. Это позволило им приобрести и построить более 6 млн кв. м жилья за городом.

Ранее редакция сообщала о том, что правительству Новосибирской области предложили просчитать потребность региона в новостройках.