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Область выбрала лимит по инфраструктурным и бюджетным кредитам

  • 16/11/2022, 18:05
Автор:
инфраструктурный кредит
По расчетам Минэкономразвития, отбить вложенные деньги регион должен к 2029 году.

— За последние два года правительство РФ создало два механизма, направленных на поддержку инвестиционной деятельности в регионах. Первый, в рамках постановления правительство №1704, — использование существующей задолженности перед федеральным бюджетом для создания инфраструктуры для новых проектов. Второй, в рамках 1189-го постановления, — механизм бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты, — напомнил на заседании бюджетного комитета регионального парламента заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

По его словам, в рамках этих постановлений в регионе сейчас реализуются или запланированы к реализации 32 инвестиционных проекта.

По 1704-п в регионе идет создание инфраструктуры для 27 проектов. Речь идет о комплексном развитии территории Промышленно-логистического парка, создании инфраструктуры для ПЛП «Южный», для новых площадок Технопарка — на улице Инженерной и в поселке Ложок Барышевского сельсовета, а также для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» и «Линево». Кроме того, привлеченные в рамках этого постановления средства используются для развития частного индустриального парка в Верх-Туле, а также инвестпроектов двух компаний — ООО «Оксиал» и ООО «ПФО Западная Сибирь». В перечень новых инвестиционных проектов с привлечением инфраструктурных кредитов входит и строительство жилья. В общей сложности на площадках, к которым подводятся сети за счет федеральных бюджетных средств, к 2030 году планируется построить 1 млн 360 тысяч кв. м жилья: в микрорайоне «Клюквенный» и в Верх-Туле (ООО «Специализированный застройщик «Развитие»).

— По этому постановлению мы полностью выбрали лимиты в размере 15 млрд рублей. Общий объем средств, которые инвесторы планируют вложить в проекты, — 166,26 млрд рублей. При этом будут созданы 6767 рабочих мест. В бюджеты всех уровней до 2029 года поступят 36,8 млрд рублей, — констатировал Шовтак.

Новости Новосибирска

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В рамках 1189-п запланировано создание инфраструктуры за счет бюджетных кредитов для 5 инвестиционных проектов. Речь идет о создании 7 поликлиник — на 3,3 млрд рублей, строительство полигона ТБО в Болотном, жилищное строительство в поселке Озерный Мочищенского сельсовета, строительство многоквартирных жилых домов по улице Зорге, комплексная застройка квартала на Ключ-Камышенском плато, строительство дороги по улице Кирова — от Выборной до Ключ-Камышенского плато. В общей сложности при реализации этих проектов область рассчитывает получить 8,6 млрд рублей бюджетных кредитов. Объем капзатрат, осуществленных частными инвесторами в рамках поддерживаемых проектов, — 135,5 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета — 25,5 млрд рублей. Общая площадь введенного жилья — 1,6 млн кв. м.

— Каждый проект имеет свою отдачу. Мы, как орган власти, смотрим на объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Все расчеты сделаны до 2029 года. К этому времени вложенные бюджетные средства окупятся, а компании продолжат реализовывать проекты и перечислять налоги, — подчеркнул чиновник.

На сегодняшний день лимиты по финансированию по первому постановлению выбраны на 97,7%, фактическое исполнение проектов составляет 32,7%. По второму постановлению кассовое исполнение финансирования — 62,8%. В 2023 году по бюджетным кредитам область планирует привлечь 2 млрд рублей, а в 2024-м — 3,2 млрд рублей.

— Я бы рекомендовал предметно рассматривать вопрос развития таких объектов, как Академпарк. У нас уже была ситуация, когда вместо лабораторий строились дома. Это закономерно вызвало вопросы и у избирателей, и у депутатов. Нужно отслеживать, чтобы появлялось именно то, что было заявлено в проекте, — заявил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

Депутаты в итоге одобрили отчет Минэкономразвития, но отметили, что будут контролировать прописанные параметры, в том числе количество созданных рабочих мест и налоговые поступления.

новости Новосибирска

По какому принципу распределяются федеральные деньги на инфраструктуру?

Напомним, что на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента на минувшей неделе депутат Вячеслав Илюхин заявил, что власть нарушает условия рыночной конкуренции, предоставляя бюджетные и инфраструктурные кредиты застройщикам.

— В 2023 году область планирует направить 1,9 млрд рублей из инфраструктурных кредитов на освоение земельных участков в рамках новых инвестпроектов для стимулирования жилищного строительства, то есть мы привлекаем бюджетный кредит, чтобы оснастить техническими условиями участки, на которых строят коммерческие структуры? При этом бюджетный кредит будет выплачивать область? С чего ради и кому такие преференции? — поинтересовался депутат. — Помимо оплаты за концессии и ГЧП, мы вешаем на бюджет еще и этот кредит? Считаю, что мы нарушаем принцип конкуренции. Понятно, если бы речь шла о том, что в городе больше не осталось свободной земли либо нужно осваивать такие Богом забытые территории как Клюквенный или Верх-Тула. Но по какому принципу выбрали застройщиков, которым будут строить инфраструктуру за счет бюджетных кредитов? Если бы кинули клич, то на такую поддержку все застройщики бы заявились.

В итоге депутат запросил у Минфина подробную информацию по площадкам и аукционам, где выбирались участники инвестпроектов с использованием бюджетных кредитов. Ранее Вячеслав Илюхин поднимал этот вопрос на заседании комитета в июле.

 

Ранее редакция рассказывала о последнем предупреждении, которое депутаты сделали правительству в части реализации проектов концессий и ГЧП. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Инфраструктурный кредит инвестиции бюджетный кредит


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