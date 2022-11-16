Область выбрала лимит по инфраструктурным и бюджетным кредитам

— За последние два года правительство РФ создало два механизма, направленных на поддержку инвестиционной деятельности в регионах. Первый, в рамках постановления правительство №1704, — использование существующей задолженности перед федеральным бюджетом для создания инфраструктуры для новых проектов. Второй, в рамках 1189-го постановления, — механизм бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты, — напомнил на заседании бюджетного комитета регионального парламента заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

По его словам, в рамках этих постановлений в регионе сейчас реализуются или запланированы к реализации 32 инвестиционных проекта.

По 1704-п в регионе идет создание инфраструктуры для 27 проектов. Речь идет о комплексном развитии территории Промышленно-логистического парка, создании инфраструктуры для ПЛП «Южный», для новых площадок Технопарка — на улице Инженерной и в поселке Ложок Барышевского сельсовета, а также для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» и «Линево». Кроме того, привлеченные в рамках этого постановления средства используются для развития частного индустриального парка в Верх-Туле, а также инвестпроектов двух компаний — ООО «Оксиал» и ООО «ПФО Западная Сибирь». В перечень новых инвестиционных проектов с привлечением инфраструктурных кредитов входит и строительство жилья. В общей сложности на площадках, к которым подводятся сети за счет федеральных бюджетных средств, к 2030 году планируется построить 1 млн 360 тысяч кв. м жилья: в микрорайоне «Клюквенный» и в Верх-Туле (ООО «Специализированный застройщик «Развитие»).

— По этому постановлению мы полностью выбрали лимиты в размере 15 млрд рублей. Общий объем средств, которые инвесторы планируют вложить в проекты, — 166,26 млрд рублей. При этом будут созданы 6767 рабочих мест. В бюджеты всех уровней до 2029 года поступят 36,8 млрд рублей, — констатировал Шовтак.

— Каждый проект имеет свою отдачу. Мы, как орган власти, смотрим на объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Все расчеты сделаны до 2029 года. К этому времени вложенные бюджетные средства окупятся, а компании продолжат реализовывать проекты и перечислять налоги, — подчеркнул чиновник.

В рамках 1189-п запланировано создание инфраструктуры за счет бюджетных кредитов для 5 инвестиционных проектов. Речь идет о создании 7 поликлиник — на 3,3 млрд рублей, строительство полигона ТБО в Болотном, жилищное строительство в поселке Озерный Мочищенского сельсовета, строительство многоквартирных жилых домов по улице Зорге, комплексная застройка квартала на Ключ-Камышенском плато, строительство дороги по улице Кирова — от Выборной до Ключ-Камышенского плато. В общей сложности при реализации этих проектов область рассчитывает получить 8,6 млрд рублей бюджетных кредитов. Объем капзатрат, осуществленных частными инвесторами в рамках поддерживаемых проектов, — 135,5 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета — 25,5 млрд рублей. Общая площадь введенного жилья — 1,6 млн кв. м.

На сегодняшний день лимиты по финансированию по первому постановлению выбраны на 97,7%, фактическое исполнение проектов составляет 32,7%. По второму постановлению кассовое исполнение финансирования — 62,8%. В 2023 году по бюджетным кредитам область планирует привлечь 2 млрд рублей, а в 2024-м — 3,2 млрд рублей.

— Я бы рекомендовал предметно рассматривать вопрос развития таких объектов, как Академпарк. У нас уже была ситуация, когда вместо лабораторий строились дома. Это закономерно вызвало вопросы и у избирателей, и у депутатов. Нужно отслеживать, чтобы появлялось именно то, что было заявлено в проекте, — заявил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

Депутаты в итоге одобрили отчет Минэкономразвития, но отметили, что будут контролировать прописанные параметры, в том числе количество созданных рабочих мест и налоговые поступления.

— В 2023 году область планирует направить 1,9 млрд рублей из инфраструктурных кредитов на освоение земельных участков в рамках новых инвестпроектов для стимулирования жилищного строительства, то есть мы привлекаем бюджетный кредит, чтобы оснастить техническими условиями участки, на которых строят коммерческие структуры? При этом бюджетный кредит будет выплачивать область? С чего ради и кому такие преференции? — поинтересовался депутат. — Помимо оплаты за концессии и ГЧП, мы вешаем на бюджет еще и этот кредит? Считаю, что мы нарушаем принцип конкуренции. Понятно, если бы речь шла о том, что в городе больше не осталось свободной земли либо нужно осваивать такие Богом забытые территории как Клюквенный или Верх-Тула. Но по какому принципу выбрали застройщиков, которым будут строить инфраструктуру за счет бюджетных кредитов? Если бы кинули клич, то на такую поддержку все застройщики бы заявились.

Напомним, что на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента на минувшей неделе депутат Вячеслав Илюхин заявил, что власть нарушает условия рыночной конкуренции, предоставляя бюджетные и инфраструктурные кредиты застройщикам.

В итоге депутат запросил у Минфина подробную информацию по площадкам и аукционам, где выбирались участники инвестпроектов с использованием бюджетных кредитов. Ранее Вячеслав Илюхин поднимал этот вопрос на заседании комитета в июле.

Ранее редакция рассказывала о последнем предупреждении, которое депутаты сделали правительству в части реализации проектов концессий и ГЧП.