Главе Следственного комитета РФ пожаловались на левобережную свалку

Жители улиц Малыгина и Хилокской в левобережной части Новосибирска требуют привлечь к уголовной ответственности должностных лиц областного управления Роспотребнадзора и мэрии областного центра по поводу неисполнения ими своих обязанностей в части создания защитных зон вокруг объектов повышенной опасности: мусорного полигона «Левобережный» и Клещихинского кладбища. Об этом они сообщают в своем обращении на имя главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина.

— Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщали, что нарушений по санитарно-защитным зонам (СЗЗ) полигона ТКО «Левобережный» и объекта МКУ «Ритуальные услуги» кладбища «Клещихинское» не имеется, — говорится в обращении левобережных общественников. — Более того, должностные лица мэрии также не предпринимали никаких мер, ограничиваясь отписками. В результате бездействий Управления (Роспотребнадзора. — Ред.) и мэрии Новосибирска СЗЗ полигона «Левобережный» и кладбища «Клещихинское» не установлена до настоящего времени. Здоровье и благополучие граждан находятся под угрозой.

В письме «малыгинцы» напоминают судебную историю вокруг данных объектов, когда, несмотря на предписания контролирующих органов, мероприятия по организации защитных зон проведены не были. Напомним, недавно к таким действиям должностных лиц обязал и суд Ленинского района, дополнив список объектов и Гусинобродским кладбищем.

Что касается имеющихся экспертных заключений со стороны управления Роспотребнадзора, то общественники сомневаются в их подлинности, в то же время указывая, что в непосредственной близости от полигона — 500 м — расположен ТЦ «Хилокский».

Ранее жители улицы Малыгина обращались в прокуратуру с требованием организовать замеры вредных веществ в воздухе и принять меры в отношении должностных лиц указанных выше ведомств. А в 2021 году жители жаловались на пожары президенту РФ.