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Главе Следственного комитета РФ пожаловались на левобережную свалку

  • 13/07/2022, 16:30
Автор:
новости Новосибирска
Соответствующее обращение Александру Бастрыкину направили жители левобережья Новосибирска.

Жители улиц Малыгина и Хилокской в левобережной части Новосибирска требуют привлечь к уголовной ответственности должностных лиц областного управления Роспотребнадзора и мэрии областного центра по поводу неисполнения ими своих обязанностей в части создания защитных зон вокруг объектов повышенной опасности: мусорного полигона «Левобережный» и Клещихинского кладбища. Об этом они сообщают в своем обращении на имя главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина.

новости Новосибирска

Городским мусорным полигонам предписали санитарные зоны

В письме «малыгинцы» напоминают судебную историю вокруг данных объектов, когда, несмотря на предписания контролирующих органов, мероприятия по организации защитных зон проведены не были. Напомним, недавно к таким действиям должностных лиц обязал и суд Ленинского района, дополнив список объектов и Гусинобродским кладбищем.

Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщали, что нарушений по санитарно-защитным зонам (СЗЗ) полигона ТКО «Левобережный» и объекта МКУ «Ритуальные услуги» кладбища «Клещихинское» не имеется, говорится в обращении левобережных общественников. Более того, должностные лица мэрии также не предпринимали никаких мер, ограничиваясь отписками. В результате бездействий Управления (Роспотребнадзора. Ред.) и мэрии Новосибирска СЗЗ полигона «Левобережный» и кладбища «Клещихинское» не установлена до настоящего времени. Здоровье и благополучие граждан находятся под угрозой.

Что касается имеющихся экспертных заключений со стороны управления Роспотребнадзора, то общественники сомневаются в их подлинности, в то же время указывая, что в непосредственной близости от полигона —  500 м — расположен ТЦ «Хилокский».

 

Ранее жители улицы Малыгина обращались в прокуратуру с требованием организовать замеры вредных веществ в воздухе и принять меры в отношении должностных лиц указанных выше ведомств. А в 2021 году жители жаловались на пожары президенту РФ. 

Фото из группы МЧС России Новосибирской области ВКонтакте

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стадион спорт инвестиции город


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