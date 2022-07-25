Водителей ждет уголовная ответственность за систематическое вождение без прав

С 25 июля вступает в силу ст. 264.3 Уголовного кодекса РФ — «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Статьей введена уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного административного правонарушения (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, уголовная ответственность также грозит за управление транспортным средством лицом, которое имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») либо по ст. 264.3 УК РФ.

В качестве максимального наказания предусмотрено до двух лет лишения свободы. Если за рулем оказался собственник транспортного средства, закон предусматривает конфискацию.

Также вступила в силу часть 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за повторное управление транспортным средством водителем без прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Наказание — штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Ранее редакция сообщала об ужесточении наказания за выброшенный мусор из автомобиля.