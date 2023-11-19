Власти планируют выкупить квартиры в аварийных домах Новосибирска

Власти Новосибирска выкупят квартиры в двух аварийных домах. Дома расположены на на Грибоедова, 160 и Кирова, 230. Об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска.

Эти дома планируют сносить. Кроме того, мэрия выкупит землю для муниципальных нужд. Отметим, что участки находятся в общедолевой собственности жильцов.

На Грибоедова планируется выкуп одной квартиры, а на Кирова сразу девяти.

Напомним, что власти также планируют выкупить две квартиры в аварийном доме №18а по улице Ростовская в Первомайском районе. Также власти выкупят земельный участок площадью более 1,4 тыс кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что планируется отремонтировать две городские бани в Новосибирске.