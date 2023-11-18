20 млн рублей ипотеки выплатили страховщики за новосибирцев

В 2021-2023 годах «Росгосстрах» выплатил клиентам по ипотеке и их правопреемникам в Новосибирской области 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании. По сумме выплат область вошла в топ-10 регионов России — 8 место. Возглавляют этот список Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.

В целом по России за три года страховщик урегулировал по полисам ипотечного страхования более 500 страховых случаев, связанных с имуществом или жизнью и здоровьем заемщиков банков. Общая сумма выплат составила около 660 млн рублей. По статистике компании, 95% выплат приходится на личное страхование — смерть заемщиков либо присвоение им инвалидности в результате травм или болезней.

Напомним, по законодательству, при получении кредита на покупку жилья заемщик обязан застраховать передаваемое банку в залог имущество от рисков утраты и повреждения. Многие заемщики также страхуют свою жизнь и здоровье, чтобы погасить кредит при возникновении проблем со здоровьем и не обременять долгами наследников.

Стоит отметить, что рынок ипотеки в Новосибирске в 2023 году бьет рекорды. По итогам 9 месяцев 2023 года он составлял 28 млрд рублей, годом ранее — 12 млрд рублей. Спрос на ипотеку в регионе, по сравнению с прошлым годом вырос на 186%, а выдачи ипотечных кредитов увеличились в 2 раза. В этом году в регионе строится 3,3 млн кв. метров жилья, тогда как годом ранее было 2,6 млн. кв. метров. По данным Росреестра, на сегодняшний день 56% жилья в регионе приобретается за счет кредитных средств.

Ранее редакция сообщала, что ИТ-специалисты в Новосибирске получили уже 1200 ипотечных кредитов на 8 млрд рублей.