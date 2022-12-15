Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

Теперь вы можете подключить эквайринг в «Левобережном», даже если планируете установить терминал вне зоны присутствия банка. Достаточно обратиться в один из офисов для заключения договора. Специалисты банка подготовят для вас терминалы, возьмут на себя дистанционное подключение терминалов и обучение персонала бесплатно. Вам нужно лишь самостоятельно доставить аппарат на свою торговую точку.

Предложение доступно в следующих городах: Владивосток, Омск, Иркутск, Екатеринбург, Хабаровск, Челябинск, Самара, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.

Клиенты банка имеют возможность получать выручку по эквайрингу до двух раз в день без дополнительной платы. Оформление выписки по терминалу и подключение новых торговых точек доступно онлайн.

Новым клиентам доступен промотариф по торговому эквайрингу, который устанавливается на 2 месяца и не зависит от оборота. Это позволяет предпринимателю меньше платить за «слабую» точку за счет более высоких оборотов по другим терминалам.

Подайте заявку на подключение эквайринга на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях.

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