Рекламодателям

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

  • 15/12/2022, 14:14
Список городов, в которых можно пользоваться торговыми терминалами банка, увеличился на 10 городов, включая Москву.

новости бизнесаТеперь вы можете подключить эквайринг в «Левобережном», даже если планируете установить терминал вне зоны присутствия банка. Достаточно обратиться в один из офисов для заключения договора. Специалисты банка подготовят для вас терминалы, возьмут на себя дистанционное подключение терминалов и обучение персонала бесплатно. Вам нужно лишь самостоятельно доставить аппарат на свою торговую точку.

Предложение доступно в следующих городах: Владивосток, Омск, Иркутск, Екатеринбург, Хабаровск, Челябинск, Самара, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.

Клиенты банка имеют возможность получать выручку по эквайрингу до двух раз в день без дополнительной платы. Оформление выписки по терминалу и подключение новых торговых точек доступно онлайн.

Новым клиентам доступен промотариф по торговому эквайрингу, который устанавливается на 2 месяца и не зависит от оборота. Это позволяет предпринимателю меньше платить за «слабую» точку за счет более высоких оборотов по другим терминалам.

Подайте заявку на подключение эквайринга на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com

211

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг Банк Левобережный


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

15/12/2022, 14:37

Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

15/12/2022, 13:35

В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

15/12/2022, 12:33

НЗХК будет добиваться наказания подрядчика, виновного в неправильной утилизации отходов завода

15/12/2022, 12:29
Популярное

Больничные: ответы на популярные вопросы

15/12/2022, 14:19

Как, где и в чем встречать Новый 2023 год, что готовить

15/12/2022, 09:00

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23

Новости компаний

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов

15/12/2022, 11:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска