Спасатели помогли новосибирцу выбраться из оврага

В Новосибирске спасатели провели эвакуацию мужчины из оврага, который предположительно получил перелом позвоночника.

Накануне сотрудники МАСС получили сигнал о помощи. 35-летний мужчина находился в овраге и нуждался в медицинской помощи.

Как выяснилось, мужчина упал с труб. Причина, по которой он оказался на трубах, неизвестна.

Прибыв на место, спасатели спустились в овраг и провели эвакуацию пострадавшего. По предварительным данным, у мужчины перелом позвоночника.

Спасатели передали сибиряка бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу для дальнейшего обследования и уточнения диагноза.

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