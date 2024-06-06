Одноглазого щенка, избитого кочергой, спасли волонтеры в Новосибирске

Неизвестные жестоко избили щенка под Новосибирском. Пострадавшего нашли сибирячки.

— Неизвестные нанесли собаке тяжелые травмы. У щенка был выбит глаз, пробит лоб и сломан нос, — говорится в сообщении паблика «Подслушано Новосибирск».

Состояние пушистого пациента стабилизировали врачи.

Очевидицы говорят, что за щенком гонялась женщина с кочергой.

На данный момент девушки обратились в полицию. Они написали коллективное заявление о жестоком обращении с животным.

— Сейчас они пытаются найти других свидетелей происшествия, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что неизвестные в масках напали на водителя «Камри» на ГБШ в Новосибирске.