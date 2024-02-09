Водителям из Новосибирска начали приходить штрафы за разговоры по мобильному за рулем

Камеры, штрафующие водителей за разговор по телефону и использование гаджета во время поездки начали работать в Новосибирской области.
Камеры настроены так, что фиксируют нарушения и передают материал в специализированный центр. Уже там выносят постановление. Штраф за данные нарушения может достигать до 1,5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что количество подобных камер и место их расположения держат в строгом секрете.
— Закон разрешает водителям пользоваться мобильной связью только при помощи специальной гарнитуры, которая не требует рук, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.
Ранее редакция рассказывала о том, что штрафы начнут приходить за разговоры по телефону за рулем в Новосибирске.
Фото с сайта ЦОДД.
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