Застройщикам Новосибирска пока не стоит рассчитывать на дополнительную помощь государства

Пока не все застройщики разместили проектные декларации по итогам июля на сайте ДОМ.РФ, но уже можно подвести предварительные итоги на базе выборки 60% от общего объёма продаж, пишет эксперт новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, просадка продаж в июле к июню 2024 года составила 63,2%, к июлю 2023 — 43,2%.

При этом, часть договоров, зарегистрированных в июле перенесены с конца июня, подчеркивает эксперт.

— Понятно, что таких переходящих сделок в августе будет существенно меньше, —рассуждает Николаев. — Средневзвешенные продажи новостроек в августе-декабре 2023 года были на 49% выше июльских, поэтому можно ждать снижений продаж ко второму полугодию 2023 года на уровне 45-60%.

При этом аналитик констатирует, что в целом суммарные продажи новостроек за 7 месяцев 2024 года пока превышают прошлогодние и по числу сделок, и по объемам выручки.

— Ждать оперативных мер от правительства РФ по поддержке строительной отрасли не стоит, — уверен Сергей Николаев.

Напомним, на минувшей неделе руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова отмечала, что продажи новостроек в июле, по сравнению с июнем, упали в Новосибирской области на 40-45%. При этом она заявляла, что у рынка есть перспективы роста с помощью семейной, ИТ и сельской ипотеки. В Минцифры региона редакции Infopro54. В частности, сообщали, что прорабатывается вопрос о дополнительном снижении ставки по ИТ-ипотеке в Новосибирской области.

Директор компании RID Analitics Елена Ермолаева сообщала, что в регионе сохраняется рост количества непроданных квартир в новостройках. В июне их было зарегистрировано в регионе 26 тысяч, на 1,6 тысячи больше, чем в мае. Она не исключала, чтобы избежать новых проблем с долгостроями, государство может вернуться к поддержке ипотеки, так как со ставкой в 20% годовых этот рынок существовать не может.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные взносы для застройщиков вносят смуту на рынке недвижимости Новосибирска.