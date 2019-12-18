Средняя продолжительность жизни в России и других странах

Россия.

Одну из первых рассмотрим Россию. В 2019 году средняя продолжительность жизни в России увеличилась по сравнению с 2018 годом почти на 1 год. Этот показатель достиг отметки 73,6 года. Но при этом наша страна отстает по средней продолжительности жизни от таких стран как Германия, Япония, США. Следует больше внимания уделять медицине, чтобы сравняться с данными странами. Но если брать показания 1990 года, то, конечно, Россия сделала большой прорыв по увеличения среднего возраста.

США.

Как ни странно, но в США последние три года уровень жизни падает. Связано это с эпидемией опиодной зависимости. Роль наркотиков в жизни американцев, сильно сказалась на показателях средней продолжительности жизни. На 2019 год этот показатель составляет 78, 69 года.

Япония.

Пожалуй, один из лидеров среди стран по показателям средней продолжительности жизни. И об этом говорят цифры. Мужчины в среднем живут 81,25 года, а женщины 87,32 года. К примеру, в 1950 году эти цифры были такие: мужчины — 50,05 года, женщины — 53,95 года. Основной причиной смерти японских долгожителей является рак.

Швейцария.

Из всех стран Европы, в Швейцарии средняя продолжительность жизни выше всего. Она на первом месте. Это говорит о высоком уровне жизни и достаточно развитой медицине. По цифрам в среднем житель Швейцарии проживает 83,6 года.

Австралия.

Еще одна страна с высокой средней продолжительностью жизни. Цифры говорят сами за себя. Средний показатель 82,06 года на 2018 год. Это тоже говорит о том, что правительство тратит много сил на медицину и просто достойную жизнь австралийцев.

Африка.

А вот страны Африки не могут похвалиться, высокими показателями средней продолжительности жизни. На этом сказывается низкий уровень жизни. Что говорить, если в некоторых странах элементарно не хватает даже воды.

Вот несколько показаний по странам Африки:

— Руанда (59,25 года);

— Уганда (54,45 года);

— Замбия (51,80 года);

— Чад (49,44 года);

Наша планета настолько огромна и на ней проживает невообразимое количество народов. И в разных концах света условия жизни везде разные, что сказывается на средней продолжительности жизни населения.