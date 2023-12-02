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Новые торги по строительству жилья в Академгородке объявили Новосибирске

  • 02/12/2023, 14:20
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Новые торги по строительству жилья в Академгородке объявили Новосибирске
Срок действия договоров продлили до 2030 года.

На сайте мэрии Новосибирска опубликованы два постановления о проведении аукционов по проектам комплексного развития территорий в микрорайоне Щ Советского района. Речь идет о торгах на право заключения договора по двум земельным участкам. Первый ограничен улицами Российская, Рубиновая, ул. Шатурская и Гнесиных площадью 36402 кв. м. Второй — улицами Российская, Героев Труда, Рубиновой и Иванова площадью 41053 кв. м.

Стартовая цена первого участка на аукционе — 213 млн рублей. Шаг аукциона — 10 млн рублей. Срок действия договора — до конца 2030 года. Застройщик должен снести 12 домов и предоставить их жителям квартиры: построить или купить и передать муниципалитету.

Второй участок выставлен на аукцион по цене 104 млн рублей. Шаг аукциона — 5 млн рублей. Срок действия договора также до конца 2030 года. Победитель должен будет расселить 15 домов.

Напомним, это вторые торги, которые мэрия Новосибирска объявила по развитию данной территории. Первые были объявлены в августе, но оспорены в УФАС двумя застройщиками: дочерними компаниями ГК «Расцветай» и ГК «Самолет». В итоге в ноябре аукцион был отменен.

— По Советскому району у нас была пауза в течение ноября, УФАС рассматривал документы. Мы предполагали более жесткий подход к участникам аукциона, но, к сожалению, УФАС потребовал, чтобы мы уменьшили такой параметр для входа на аукцион, как количество ранее построенных объектов. Мы решили не спорить по этому поводу, так как в Советском районе очень напряженная ситуация с расселением жителей, — ранее комментировал ситуацию с этими проектами КРТ начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

Ранее редакция сообщал о том, что мэрия продлит срок комплексного развития территории жилой застройки в Академгородке и увеличит объем жилой застройки. 

Иллюстрация — скрин из проектной документации аукциона

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска КРТ Комплексное развитие территории Алексей Кондратьев.


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