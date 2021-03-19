Сеть гипермаркетов Лента решила изменить формат

В ближайшее годы Лента планирует открыть 1,5 млн кв. м новых торговых площадей, основной упор будет сделан на формат магазинов «у дома».

— Мы видим смещение потребительских предпочтений от больших форматов к более малым, магазинам «у дома». И у нас есть очень простая фундаментальная идея: давайте следовать за рыночными трендами. Если потребители хотят больше покупать в современных форматах торговли, к которым относится Лента, если они хотят покупать больше в магазинах «у дома» — давайте будем следовать за этим трендом и увеличивать присутствие в этих сегментах. Это и есть наша стратегия: мы хотим расти, развиваться, создавать акционерную стоимость. Мы считаем, что у нас есть все фундаментальные составляющие для роста, — заявил на пресс-конференции в информагентстве Интерфакс председатель совета директоров Ленты, владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов.

Магазины формата «у дома» компания намерена активно развивать во всех регионах своего присутствия во втором полугодии 2021 года.

— Мы начнем массовую экспансию в Сибири, в Северо-Западном регионе, а также в Москве там, где мы особенно сильны, где уже высока наша доля, где покупатели знают нас и любят. Мы знаем, что плотность продаж напрямую коррелирует с узнаваемостью и популярностью бренда, — добавил генеральный директор Ленты Владимир Сорокин. В распредцентре «Ленты» в Новосибирске появится собственное производство

Сейчас ритейлер находится на последнем этапе согласования бренд-стратегии, которая будет связывать все форматы магазинов. Не исключено, что новым форматом для Ленты могут стать дискаунтеры. На территории Новосибирска тестовый магазин такого формата уже есть, он находится на улице Курчатова. ГК Лента — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В Новосибирской области на рынке работает 32 магазина компании, из них 25 в формате супермаркет. Кроме того, в Новосибирске расположен большой распредцентр ритейлера, где у него создано собственное производство.