Где сделать тест ДНК на отцовство в Новосибирске?

Определение отцовства с помощью теста ДНК – процедура давно известная, однако в последнее время ей интересуются все чаще. Такая популярность вполне объяснима: ведь ее проведение может кардинально изменить как жизнь одного человека, так и жизнь всей семьи. Тест может «раскрыть все карты», выявить измену супруга/супруги, даже помочь в решении судебных разбирательств. Огромным преимуществом теста является возможность провести его в анонимном формате.
На данный момент в Российской Федерации работает около 3-4 частных генетический лабораторий, занимающихся вопросами генетики по родству. Вдобавок, с учетом поездки в государственную лабораторию тест может обойтись в 3 раза дороже, а результата придется ждать несколько недель.
Данные факторы зачастую и являются причиной обращения граждан в частные лаборатории. В них сбор образцов можно провести самостоятельно, следуя инструкции. Материалом, служащим для взятия пробы, является буккальный эпителий – клетки слизистой с внутренней части щеки. Забор материала производится как у отца, так и у ребенка.
Если же предполагаемый отец предпочитает сдать анализ в анонимном режиме, то материалом для теста может выступить засохшая кровь, ушная сера, ногтевая пластина и даже окурки. Материал для процедуры хранится в бумажном конверте.
Если клиента это не устраивает, то существует возможность сдачи биоматериала у одного из представителей генетического центра Медикал Геномикс в Новосибирске.
Сдача теста на отцовство происходит в большинстве случаев единоразово. В случае, если соблюдены все правила проведения генетического теста:
Важным становится процесс выбора учреждения, которое будет заниматься столь щепетильным вопросом.
Очень опромечтиво при выборе лаборатории руководствоваться низкой ценой генетического анализа, низкая цена может свидетельствовать о низком качестве реактивов, и не достаточном количестве исследуемых маркеров.
При выборе организации вам необходимо, в первую очередь, спросить ее представителей о медицинской лицензии или же проверить ее наличие на официальном сайте учреждения. Важным моментом является проверка подлинности лицензии. Чтобы узнать, действителен ли показанный организацией документ, необходимо найти его в едином реестре лицензий.
Лаборатория «Медикал Геномикс» взаимодействует со множеством партнеров по всему городу и предоставляет возможность взятия анализа ДНК по цене всего 5900 рублей. Установить факт отцовства с помощью ДНК теста можно по следующей стоимости:
— 5 900 рублей – это цена с учетом самостоятельного сбора образцов с участием отца и сына или дочери (одного ребенка).
В данную цену входит проведение исследования по 25 маркерам и получение результата спустя 3 дня после получения ДНК лабораторией.
Фото с сайта «Медикал Геномис»
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