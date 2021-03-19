Где сделать тест ДНК на отцовство в Новосибирске?

Определение отцовства с помощью теста ДНК – процедура давно известная, однако в последнее время ей интересуются все чаще. Такая популярность вполне объяснима: ведь ее проведение может кардинально изменить как жизнь одного человека, так и жизнь всей семьи. Тест может «раскрыть все карты», выявить измену супруга/супруги, даже помочь в решении судебных разбирательств. Огромным преимуществом теста является возможность провести его в анонимном формате.

Где сдать тест ДНК на отцовство?

На данный момент в Российской Федерации работает около 3-4 частных генетический лабораторий, занимающихся вопросами генетики по родству. Вдобавок, с учетом поездки в государственную лабораторию тест может обойтись в 3 раза дороже, а результата придется ждать несколько недель.

Данные факторы зачастую и являются причиной обращения граждан в частные лаборатории. В них сбор образцов можно провести самостоятельно, следуя инструкции. Материалом, служащим для взятия пробы, является буккальный эпителий – клетки слизистой с внутренней части щеки. Забор материала производится как у отца, так и у ребенка.

Если же предполагаемый отец предпочитает сдать анализ в анонимном режиме, то материалом для теста может выступить засохшая кровь, ушная сера, ногтевая пластина и даже окурки. Материал для процедуры хранится в бумажном конверте.

Если клиента это не устраивает, то существует возможность сдачи биоматериала у одного из представителей генетического центра Медикал Геномикс в Новосибирске.

Как выбрать лабораторию для анализа ДНК?

Сдача теста на отцовство происходит в большинстве случаев единоразово. В случае, если соблюдены все правила проведения генетического теста:

анализ ДНК осуществляется не меньше, чем по 25 маркерам;

вы уверены, что обращаетесь в проверенную лабораторию, которая специализируется на тестах ДНК.

Важным становится процесс выбора учреждения, которое будет заниматься столь щепетильным вопросом.

Очень опромечтиво при выборе лаборатории руководствоваться низкой ценой генетического анализа, низкая цена может свидетельствовать о низком качестве реактивов, и не достаточном количестве исследуемых маркеров.

При выборе организации вам необходимо, в первую очередь, спросить ее представителей о медицинской лицензии или же проверить ее наличие на официальном сайте учреждения. Важным моментом является проверка подлинности лицензии. Чтобы узнать, действителен ли показанный организацией документ, необходимо найти его в едином реестре лицензий.

Сколько стоит тест ДНК в Новосибирске?

Лаборатория «Медикал Геномикс» взаимодействует со множеством партнеров по всему городу и предоставляет возможность взятия анализа ДНК по цене всего 5900 рублей. Установить факт отцовства с помощью ДНК теста можно по следующей стоимости:

— 5 900 рублей – это цена с учетом самостоятельного сбора образцов с участием отца и сына или дочери (одного ребенка).

В данную цену входит проведение исследования по 25 маркерам и получение результата спустя 3 дня после получения ДНК лабораторией.