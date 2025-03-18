Омская компания отремонтирует мост через реку Карасук под Новосибирском

Компания АО «Омскавтодор» победила в конкурсе на капитальный ремонт моста через реку Карасук около поселка Базово на 2-м километре автомобильной дороги «1 км а/д «Н-3207» – Базово – гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области.

— В рамках работ будет производиться капитальный ремонт промежуточных опор, монтаж балок пролетного строения, установка деформационных швов, монтаж барьерного ограждения, монтаж перильного ограждения, устройство укрепления откосов конусов, монтаж лестничных сходов, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

Завершение работ запланировано на 15 октября 2026 года. Бюджет проекта составляет 268,8 млн рублей.

На помним, в 2023 году на мосту произошла нештатная ситуация. Неконтролируемая осадка фундаментной части опоры №3 привела к обрушению опоры и смежных пролётов 2-3 и 3-4.

Рухнувший мост был 1971 года постройки, длиной 45 метров, грузоподъёмность 23 тонны. Он соединял посёлок Базово и улицу Заречная, на которой проживают 26 человек.

Стоит отметить, что количество дорожных организаций Новосибирской области, которые могут выполнять такие контракты, в регионе сокращается. В частности, в Арбитражный суд Новосибирской области недавно был подан новый многомиллионный иск к строительной компании — ООО «СпецТрансСтрой». На этот раз подрядчику, который строил станцию метро «Спортивная», дороги и мосты предъявили претензии по поводу несданного в срок объекта в Татарском районе Новосибирской области. Пока неизвестно, какие требования выдвигает администрация Татарского муниципального округа. В картотеке арбитража указана только сумма иска — 199 494 207 рублей. С большой долей вероятности речь идет о срыве сроков строительства объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода». В феврале аналогичный иск подала администрация Ордынского района.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Омскавтодор» создано в 2017 году. Учредителем компании является Министерство имущества Омской области. Компания участвовала в 143 контрактах, заключила 103 на 23,5 млрд рублей. В 2024 году подрядчик заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Орда на 130 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе на 112 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что достраивать станцию метро «Спортивная» в Новосибирске будет «Акви Технолоджи». Подрядчик должен завершить работу к середине июля.