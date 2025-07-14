В Госдуме предложили ужесточить требования к трудовым мигрантам

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам. В частности, обязать их предъявлять при въезде в Россию справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний.

— Проектом федерального закона … предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы считают необходимым требовать у въезжающих на территорию страны трудовых мигрантов медицинскую страховку, а также справку, подтверждающую отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса и туберкулеза (действительны 10 дней).

Также иностранным специалистам необходимо предоставить результаты теста на наркотики и психотропные вещества (действительны трое суток).

По словам Нилова, в условиях кадрового дефицита, мигранты должны помогать его восполнять, а не создавать дополнительные проблемы, в том числе для системы здравоохранения. Новый законопроект, по мнению законодателей, могут снизить нагрузку на систему здравоохранения и предотвратить въезд в Россию людей с социально опасными вирусами и заболеваниями.

Напомним, что 8 июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет иностранным гражданам, приезжающим в Россию по правительственной квоте, не сдавать экзамены по русскому языку, истории страны и основам законодательства. Эти изменения внесены в статьи 151 и 18 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Депутаты считают, что это поможет российской экономике быстрее находить необходимые кадры, особенно для крупных инвестиционных проектов.

В 2024 году квота на привлечение иностранных работников в России составила 155 929 разрешений. Из них 103 953 распределены по регионам России, а 51 976 оставались в резерве. К концу года, с учетом корректировок, распределенная квота уменьшилась до 132 067, а резерв сократился до 23 862 разрешений.

В Новосибирской области в 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). По данным регионального Минтруда, чаще всего трудоустройство иностранных работников из стран с визовым порядком въезда приходится на обрабатывающие производства (31,5%), строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Ранее редакция сообщала о том, что Путин поручил создать в России цифровой профиль иностранцев. На пилотном этапе его заведут иностранцам, прибывающим в четыре столичных аэропорта и на пропускной пункт «Маштаково» в Оренбургской области.