Новый сезон работы детской железной дороги стартовал в Новосибирске

В Международный день защиты детей сотни новосибирцев стали участниками открытия 21-го сезона детской железной дороги на станции Спортивная в Заельцовском парке культуры и отдыха. Для горожан выступили творческие коллективы новосибирского Дворца культуры железнодорожников. Кроме того, новосибирцы поучаствовали в различных мастер-классах, сделали красивые снимки на фотозонах и поиграли в настольные игры.

С праздником и открытием сезона пассажирских перевозок гостей малой магистрали поздравил начальник Западно-Сибирской железной дороги.

— Это место, где рождаются будущие профессионалы стальных магистралей, где вы, ребята, делаете первые шаги в очень интересную и ответственную профессию железнодорожника. С момента своего открытия в 2005 году Новосибирская детская железная дорога перевезла уже больше миллиона пассажиров. Обучение здесь прошли почти две тысячи юных железнодорожников, — сказал Александр Грицай.

В этом году здесь пройдут летнюю учебную практику 560 школьников. Они попробуют себя в роли машинистов, диспетчеров, путейцев и других специалистов, без которых невозможно представить работу дороги.

Также в этом сезоне будет запущен тематический состав по финансовой грамотности: в вагонах поезда пассажиры смогут изучать правила безопасного использования банковских карт и узнавать об уловках мошенников.

Летом малая магистраль будет работать со среды по пятницу с 10:45 до 17:30, в субботу, воскресенье и в праздничные дни — с 10:45 до 18:30.

Ранее редакция сообщала о том, что в нынешнем году на рынок труда выйдут не менее 11 тысяч новосибирских подростков, что почти на 50% больше, чем в 2024 году.