Новый отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

В Новосибирске 16 сентября официально начался отопительный сезон 2024-2025. Тепло начали подключать в детские сады, школы, медучреждения и другие социальные объекты.

Как пояснили в СГК, запуск системы теплоснабжения в сибирской столице пройдет в несколько этапов. Жилые дома обещали начнут подключить уже в среду, 18 сентября.

Энергетики опубликовали списки улиц на каждом этапе подключения к теплоснабжению жилых домов.

Стоит отметить, что похолодание в Новосибирске начнется уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до +2…+3 градусов, а днем не превышать 14-градусную отметку.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, определяющий дату начала отопительного сезона. В документе отмечается, что действие постановления не распространяется на многоквартирные дома, собственники которых сами определяют дату начала отопительного сезона.