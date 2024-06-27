Самый болезненный финансовый форс-мажор для бизнеса — изменение курса валют

Эксперты Делобанка оценили с какими финансовыми форс-мажорами сегодня приходится сталкиваться бизнесу:
86% компаний и ИП готовы воспользоваться заемными деньгами для отработки возможных форс-мажоров, отметили эксперты. Среди самых популярных кредитных продуктов у бизнеса кредитная линия — 19%, кредитная бизнес-карта — 16%, овердрафт — 15%, оборотный кредит — 11%. Почти 8% предпринимателей готовы оформить кредит на себя как на физлицо, 11% — обратиться за финансовой помощью к друзьям или партнерам, 15% — использовать вложения собственника.
При этом две трети опрошенных готовы предоставлять в качестве залога под овердрафт недвижимость — 70% компаний и 59% индивидуальных предпринимателей. 42% готовы закладывать недвижимость при условии низкой процентной ставки по овердрафту, а 28% — если срочно нужны деньги.
Ранее редакция сообщала о том, что «принудительная цифровизация» начала работать на предпринимателя.
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