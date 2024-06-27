Самый болезненный финансовый форс-мажор для бизнеса — изменение курса валют

Эксперты Делобанка оценили с какими финансовыми форс-мажорами сегодня приходится сталкиваться бизнесу:

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У 17% участников опроса не было возможности провести запланированный платеж из-за задержки оплаты со стороны контрагента.

13% предпринимателей не могли приобрести товары по выгодной цене, ограниченной во времени, столько же не могли провести срочный платеж из-за нехватки денег на счете.

12,5% опрошенных требовались деньги для замены оборудования.

12% предпринимателей не могли выполнить плановый заказ из-за нехватки денег.

11% сталкивались с кассовыми разрывами.

86% компаний и ИП готовы воспользоваться заемными деньгами для отработки возможных форс-мажоров, отметили эксперты. Среди самых популярных кредитных продуктов у бизнеса кредитная линия — 19%, кредитная бизнес-карта — 16%, овердрафт — 15%, оборотный кредит — 11%. Почти 8% предпринимателей готовы оформить кредит на себя как на физлицо, 11% — обратиться за финансовой помощью к друзьям или партнерам, 15% — использовать вложения собственника.

Овердрафтом, займом при нехватке денег для срочных платежей, хоть раз пользовались или планируют воспользоваться двое из пяти опрошенных представителей бизнеса — 39% ИП и 41% компаний. В 36% случаев подобный займ нужен на несколько дней, в 52% случаев — на месяц или более.

При этом две трети опрошенных готовы предоставлять в качестве залога под овердрафт недвижимость — 70% компаний и 59% индивидуальных предпринимателей. 42% готовы закладывать недвижимость при условии низкой процентной ставки по овердрафту, а 28% — если срочно нужны деньги.

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