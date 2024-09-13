Водителей Новосибирска предупредили об опасностях на осенних дорогах

С наступлением осени в Новосибирской области начались первые заморозки. Госавтоинспекция региона предупреждает водителей о необходимости быть предельно осторожными на дорогах в это время года.
Одна из главных опасностей, которая подстерегает водителей осенью, — это гололедица. При первых заморозках на асфальте образуется скользкий ледяной накат.
Особенно опасны резкие перепады температур, когда после дождя ударяет мороз. В таких условиях на дорожном покрытии может образоваться практически зеркальная поверхность. Сильный дождь также может снизить видимость до минимума.
В таких ситуациях инспекторы рекомендуют включить аварийную сигнализацию и съехать на обочину дороги.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель слетел с дороги, врезался в дом и погиб в поселке под Новосибирском.
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