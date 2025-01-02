Время ответа диспетчера скорой за год снизилось до 23 секунд в Новосибирске

В Новосибирской области подвели итоги создания единой диспетчерской службы, которая объединила станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и шесть отделений.
— Недавние аварии с автобусами на трассах на практике показали, как это все работает. Я через 8 минут после ДТП уже имел актуальную информацию по пострадавшим. Ближайшие бригады были уже там, — пояснил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Кроме того, в правительстве региона сообщили, что бригады скорой начали оснащаться планшетами, позволяющими врачам оперативно принимать, а диспетчерам — контролировать информацию по принятым вызовам, данные о пациенте, предварительном диагнозе и лечебном учреждении, куда пациент будет доставлен. Пока система работает в тестовом режиме, в планах на 2025 год обеспечить планшетной системы на все бригады СМП, а также обеспечение возможности оперативной передачи информации о пациенте не только в диспетчерскую, но и в стационар.
Ранее редакция сообщала о том, что объединение диспетчерских ускорило работу скорой помощи в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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