Время ответа диспетчера скорой за год снизилось до 23 секунд в Новосибирске

В Новосибирской области подвели итоги создания единой диспетчерской службы, которая объединила станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и шесть отделений.

За год среднее время отзыва диспетчера по «103» сократилось с 1 минуты 14 секунд в 2023 году до 23 секунд в 2024 году.

В марте 2024 года была запущена система дашбордов, расположенных в кабинете главного врача и в диспетчерской. На них отображается оперативная информация о движении машин скорой помощи.

Еще один дашборд показывает время ожидания бригады по экстренным вызовам. Например, за первые сутки 2025-го года среднее время ожидания бригад по таким вызовам составило 16 минут, при нормативе в 20.

— Недавние аварии с автобусами на трассах на практике показали, как это все работает. Я через 8 минут после ДТП уже имел актуальную информацию по пострадавшим. Ближайшие бригады были уже там, — пояснил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Кроме того, в правительстве региона сообщили, что бригады скорой начали оснащаться планшетами, позволяющими врачам оперативно принимать, а диспетчерам — контролировать информацию по принятым вызовам, данные о пациенте, предварительном диагнозе и лечебном учреждении, куда пациент будет доставлен. Пока система работает в тестовом режиме, в планах на 2025 год обеспечить планшетной системы на все бригады СМП, а также обеспечение возможности оперативной передачи информации о пациенте не только в диспетчерскую, но и в стационар.

Ранее редакция сообщала о том, что объединение диспетчерских ускорило работу скорой помощи в Новосибирске.