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Время ответа диспетчера скорой за год снизилось до 23 секунд в Новосибирске

  • 02/01/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Время ответа диспетчера скорой за год снизилось до 23 секунд в Новосибирске
Для более оперативной работы с пациентами бригады скорой начали оснащать планшетами

В Новосибирской области подвели итоги создания единой диспетчерской службы, которая объединила станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и шесть отделений.

  • За год среднее время отзыва диспетчера по «103» сократилось с 1 минуты 14 секунд в 2023 году до 23 секунд в 2024 году.
  • В марте 2024 года была запущена система дашбордов, расположенных в кабинете главного врача и в диспетчерской. На них отображается оперативная информация о движении машин скорой помощи.
  • Еще один дашборд показывает время ожидания бригады по экстренным вызовам. Например, за первые сутки 2025-го года среднее время ожидания бригад по таким вызовам составило 16 минут, при нормативе в 20.

—  Недавние аварии с автобусами на трассах на практике показали, как это все работает. Я через 8 минут после ДТП уже имел актуальную информацию по пострадавшим. Ближайшие бригады были уже там, — пояснил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Кроме того, в правительстве региона сообщили, что бригады скорой начали оснащаться планшетами, позволяющими врачам оперативно принимать, а диспетчерам —  контролировать информацию по принятым вызовам, данные о пациенте, предварительном диагнозе и лечебном учреждении, куда пациент будет доставлен. Пока система работает в тестовом режиме, в планах на 2025 год обеспечить планшетной системы на все бригады СМП, а также обеспечение возможности оперативной передачи информации о пациенте не только в диспетчерскую, но и в стационар.

Ранее редакция сообщала о том, что объединение диспетчерских ускорило работу скорой помощи в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Скорая помощь


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