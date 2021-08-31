Вернутся ли пробки в Новосибирск с наступлением сентября

Загруженность дорог в конце лета и начале сентября не будет отличаться, заверили специалисты Яндекс.Карт. Осложнение дорожной ситуации наблюдается только в конце августа — в последние пару недель. В сентябре же уровень пробок растёт крайне медленно. Поэтому даже 1 сентября рекордов ждать не стоит.

— Так, если смотреть на средний балл августовских пробок по рабочим дням с 7 до 22 часов в 15 городах-миллионерах России, то заметен постепенный рост с начала месяца. Скорее всего, это связано с окончанием сезона отпусков и подготовкой к началу учебного года.

Если сравнить средний балл пробок по рабочим дням с 7 до 22 часов в первой половине августа и первой половине сентября 2019 года, то мы обнаружим, что он вырастает примерно на 0,7 балла. Прошлый год был весьма необычен из-за локдауна, однако, к концу лета ситуация постепенно нормализовалась, и мы увидели рост в аналогичный период на те же 0,7 балла, — прокомментировали в пресс-службе компании «Яндекс».

При этом летний спад пробок традиционно происходит очень плавно, растягиваясь на 2 месяца — с середины мая по середину июля. Если сравнить уровень пробок с середины марта по середину апреля (весенний уровень до спада) и в июле текущего года, то пробки уменьшились приблизительно на 1,1 балла. Это средний показатель по 15 городам-миллионерам России.

Но спад пробок в разных городах значительно отличается. Таким образом, лидером по изменениям стал Новосибирск, где на расчётный весенний период выпали непростые погодные условия (со снегопадами и частыми переходами температуры через 0), а летом на дорогах стало действительно очень свободно.

Яндекс.Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Последним они прокладывают маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают их о камерах, авариях и ремонтных работах. Всё это доступно во вкладке «Навигатор», которая появилась в конце 2020 года. Также Навигатор работает и как отдельное приложение.