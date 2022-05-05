ВТБ финансирует строительство жилого дома в Новосибирске на сумму более 1 млрд рублей

Заемные средства будут направлены на строительство многоквартирного дома в Новосибирске.

Новый 25-этажный дом в центре города планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Общая площадь объекта составляет около 25 тыс. кв. метров. Проект реализуется с использованием счетов эскроу.

«Реализация этого проекта позволит не только обеспечить новым комфортным жильем более 270 семей, но станет еще одним шагом на пути создания современного облика города. Для нас важно поддерживать застройщиков в реализации жилых проектов и повышать доступность недвижимости для жителей региона. Покупатели квартир в новом доме нашего партнера могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки в банке ВТБ», − прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области. «Благодаря соглашению с ВТБ, строительство дома вступило в активную фазу. Мы рассматриваем планы по сотрудничеству с банком не только в сфере наших жилищных проектов, но и по другим направлениям. Среди них редевелопмент промышленных территорий, арендные и гостиничные комплексы, административные здания, логистическая инфраструктура», − подчеркнул Валентин Тиунов, учредитель ГК «Система Новосибирск».

Справка

Группа компаний «Система Новосибирск» работает на рынке с 2003 года. Специализируется на проектах по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Новосибирске и области. В портфеле ГК в стадии разработки находятся проекты по строительству жилья и терминально-складского комплекса.