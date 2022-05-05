Почему пламя Вечных огней горит не вечно?

Для многих муниципалитетов России одной из загвоздок для бесперебойного горения огня памяти был как раз сам газ и оплата его круглогодичной подачи. По примерным подсчетам на обеспечение всех мемориалов, включенных в реестр Минобороны РФ, необходимо 40-45 кубов и 250 млн. рублей ежегодно. Ранее из этого объема бесплатно обеспечивали 45% сами газоснабжающие компании, используя механизм перевода средств через благотворительный фонд. Данный закон помогает изменить механизм обеспечения бесплатным газом.

«В конце апреля мы в Госдуме приняли законопроект о бесплатном газе для Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Бесплатно для муниципалитетов, за счет газоснабжающих компаний. Этот документ уже подписал Президент России. Мера нужная, но не исчерпывающая. Возьмем, к примеру, наш Бердск. Там проблема в отсутствии постоянного горения не только в оплате за газ. По словам администрации, проблема и в изношенных коммуникациях, которые просто не выдержат непрерывной подачи. Поэтому «включают» Вечный огонь там только несколько раз в году: в праздничные дни, в дни воинской славы, памятные даты. И такая ситуация во многих муниципалитетах страны. Изношенные коммуникации – это проблема современной России, оставшийся нам в наследие с советских времен. Бердск – это мой округ, и я постараюсь содействовать решению проблемы, потому что Вечный огонь, в особенности в такой ключевой момент для нашей страны, должен гореть постоянно. И в память о павших воинах на Украине, и в знак поддержки городов всей России тех солдат, которые сражаются сейчас там», — рассказал Александр Аксёненко, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ.