С террориста «Крокуса» Мирзоева* взыщут штрафы за нарушение ПДД в Новосибирске

Новосибирские судебные приставы взыщут штрафы за нарушение ПДД с главаря террористов, напавших на «Крокус сити холл».

Далерджон Мирзоев* нарушил дорожные правила на Renault Symbol в Брянской области 23 марта при попытке скрыться за границей.

Исполнительное производство было заведено 4 июня межрайонным отделом судебных приставов по Новосибирску.

Согласно опубликованной на сайте Федеральной службы судебных приставов информации, общая сумма штрафов выписанных Мирзоеву штрафов составляет 2000 рублей. Один штраф на сумму 1500 рублей, второй – на 500 рублей.

У Мирзоева в Новосибирске была временная прописка, квартиру он снимал у своего дальнего родственника в Кировском районе города. Об этом он заявил на аресте через переводчика. По его словам, срок регистрации был на три месяца и на момент совершения теракта он истек.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 года. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник», ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям, а после подожгли зрительный зал.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. По делу были задержаны 12 человек — все они находятся в СИЗО.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.