ТРЦ«Галерея Новосибирск» заявила о ребрендинге

Вслед за торгово-развлекательным центром «Аура» о начале масштабного ребрендинга заявили в ТРЦ «Галерея Новосибирск». На месте уже начался демонтаж старой вывески, говорится в сообщении в социальных сетях центра. При этом дата окончания работ пока неизвестна, как и конкретные детали нового имиджа.

Ранее аналогичное заявление прозвучало от администрации ТРЦ «Аура». На официальной сети ТРЦ появилась информация о том, что из классического торгового центра здание планируют преобразовать в многофункциональное городское пространство.

По данным «ГИС, в Новосибирске в категории «Торговые центры» значится 18 объектов, в том числе «Сибирский Молл», «Мега», «Сан Сити», «Ройял Парк» и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что омская вывеска «Радость» завоевала награды премии «Серебряный Меркурий».