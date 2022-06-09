Правительство Новосибирской области подало иск к строителю четвертого моста

Новосибирская область, в лице Минтранса, обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО «Сибирская концессионная компания». Компания входит в ГК «ВИК», которая строит в городе четвертый мост. В качестве третьих лиц в деле участвуют ГКУ «Мост», ООО «Производственная фирма «ВИС» (входит в ГК «ВИС») и правительство региона.

Рассмотрение дела назначено на 4 июля.

В Минтрансе иск комментировать отказываются, ссылаясь на конфиденциальность концессионного соглашения.

В пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили:

— Иск, поданный в отношении «Сибирской концессионной компании», касается рабочих взаимоотношений концедента и концессионера в процессе реализации концессионного проекта по созданию моста через реку Обь в Новосибирске. Производственная фирма «ВИС» является генеральным подрядчиком этого проекта.

В конце мая пресс-служба ГК «ВИС» сообщала о завершении реконструкции Зыряновского путепровода в Новосибирске, которое проводится в рамках концессии по созданию моста через Обь. Протяжённость путепровода — 60 метров, а его ширина после завершения реконструкции увеличится с 20 до 28 метров.

ГК «ВИС» выступает инвестором и концессионером проекта по созданию моста через Обь и всей прилегающей транспортной инфраструктуры. Ожидается, что к 2025 году прогнозный трафик по новой автомагистрали составит до 60 000 автомобилей в сутки.

Ранее редакция сообщала, что в мае правительство региона расторгло «мусорную» концессию с дочерней компанией ГК «ВИС». Обещают, что нового оператора область получит осенью.