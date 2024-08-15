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Дело оборотней в погонах дошло до суда в Новосибирске

  • 15/08/2024, 13:50
Автор: Ольга Кирсанова
Дело оборотней в погонах дошло до суда в Новосибирске
Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, краже оружия, халатности и убийстве.

В Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по делу бывших сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское». Начальника уголовного розыска Алексея Бороздина и главу отделения участковых и ПДН Александра Кунца обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, в числе которых убийство группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, весной 2013 года майор полиции Кунц и капитан полиции Бороздин на автомобиле доставляли в спецприемник по делу об административном правонарушении 26-летнего местного жителя Владимира Поторокина. В пути арестованный обращаясь к Кунцу, высказал свое предположение о том, что он причастен к исчезновению в 2010 году из села Яркуль 14-летней Наташи Матюхиной. В ответ правоохранители набросились на Поторокина и забили его до смерти, после чего спрятали тело своей жертвы.

Сестру убитого ими сибиряка душегубы в погонах убеждали, что брат внезапно уехал в Омскую область и отговаривали писать заявление о его пропаже. Когда спустя несколько месяцев в лесу нашли труп погибшего, в возбуждении уголовного дела отказали, сославшись на то, что человек якобы умер от переохлаждения. Чтобы выяснить истинные причины смерти Поторокина, правоохранители провели процедуру эксгумации.

Кроме того, Бороздин практически сразу узнал, что двое его коллег на автомобиле сбили Наташу Матюхину. Чтобы замести следы, полицейские похитили девочку, после чего убили и спрятали тело в селе Еланка. Спустя несколько дней оба уволились из правоохранительных органов. Зная об обстоятельствах смерти школьницы, Бороздин не предпринял мер к раскрытию жестокого преступления. В результате чего уголовное дело осталось нераскрытым, виновные лица не были установлены, а труп ребенка не был обнаружен.

— Помимо убийства Владимира Поторокина, Александру Кунцу вменяют хищение огнестрельного оружия, сданное на утилизацию бывшим владельцем. Двухзарядный пистолет, которым он распорядился по своему усмотрению, был обнаружен 27 июля 2023 года в ходе обыска, — пояснили в СК по Новосибирской области.

Не отступая от своих «методов работы» с населением, главный участковый района в 2021 году применил насилие в отношении еще одного жителя села Яркуль, избив его, тем самым превысив должностные полномочия.

Задержать оборотней в погонах удалось только год назад. По окончании предварительного следствия оба бывших полицейских отказались от заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

14 августа обвиняемым продлили содержание под стражей до 1 февраля 2025 года. Обвинительное заключение Кунцу и Бороздину огласят в Новосибирском областном суде 26 августа 2024 года.

Источник фото: Судебный департамент НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Усть-Таркский район убийство суд над полицейскими оборотни в погонах


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